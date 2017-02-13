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На Ковельщині проклали туристичний веломаршрут. ВІДЕО

На Ковельщині проклали туристичний веломаршрут. ВІДЕО
Нещодавно активні ковельчани здійснили велоподорож мальовничими дорогами Ковельщини.

Про це повідомляє КовельPost з посиланням на kovel.tv.

В Україні все більшої популярності набирає велотуризм. Зокрема, нещодавно близько десятка ковельчан підтримали ініціативу громадського активіста Григорія Поровая прокласти веломаршрут Ковель-Голоби.

На Ковельщині проклали туристичний веломаршрут. ВІДЕО

Дорогою, яка переважно пролягала шляхами місцевого значення, велолюбителі відвідали кілька визначних, і не тільки, місць Ковельщини. Зокрема, музей-садибу Лесі Українки в Колодяжному, любитівське озеро, пам'ятник льотчику Чічіко Бенделіані (1913-1944) біля села Радошин та руїни маєтку Вільгів (XIX-XX ст.). У селищі Голоби подорожуючі оглянули костел Святого Михайла (XVII ст.), Георгієвську церкву (1783 р.) та її дзвіницю, яка нещодавно стала арт-об’єктом.

На Ковельщині проклали туристичний веломаршрут. ВІДЕО

Подолавши понад 50 кілометрів, учасники мандрівки зійшлись на думці, що велотуризм на Ковельщині потрібно розвивати активніше та залучати все більше однодумців.


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Теги: туризм, веломаршрут, Ковель, Голоби
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