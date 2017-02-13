На Ковельщині проклали туристичний веломаршрут. ВІДЕО





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В Україні все більшої популярності набирає велотуризм. Зокрема, нещодавно близько десятка ковельчан підтримали ініціативу громадського активіста Григорія Поровая прокласти веломаршрут Ковель-Голоби.





Дорогою, яка переважно пролягала шляхами місцевого значення, велолюбителі відвідали кілька визначних, і не тільки, місць Ковельщини. Зокрема, музей-садибу Лесі Українки в Колодяжному, любитівське озеро, пам'ятник льотчику Чічіко Бенделіані (1913-1944) біля села Радошин та руїни маєтку Вільгів (XIX-XX ст.). У селищі Голоби подорожуючі оглянули костел Святого Михайла (XVII ст.), Георгієвську церкву (1783 р.) та її дзвіницю, яка нещодавно стала арт-об’єктом.





Подолавши понад 50 кілометрів, учасники мандрівки зійшлись на думці, що велотуризм на Ковельщині потрібно розвивати активніше та залучати все більше однодумців.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Нещодавно активні ковельчани здійснили велоподорож мальовничими дорогами Ковельщини.Про це повідомляє КовельPost з посиланням на kovel.tv В Україні все більшої популярності набирає велотуризм. Зокрема, нещодавно близько десятка ковельчан підтримали ініціативу громадського активістапрокласти веломаршрут Ковель-Голоби.Дорогою, яка переважно пролягала шляхами місцевого значення, велолюбителі відвідали кілька визначних, і не тільки, місць Ковельщини. Зокрема, музей-садибу Лесі Українки в Колодяжному, любитівське озеро, пам'ятник льотчику Чічіко Бенделіані (1913-1944) біля села Радошин та руїни маєтку Вільгів (XIX-XX ст.). У селищі Голоби подорожуючі оглянули костел Святого Михайла (XVII ст.), Георгієвську церкву (1783 р.) та її дзвіницю, яка нещодавно стала арт-об’єктом.Подолавши понад 50 кілометрів, учасники мандрівки зійшлись на думці, що велотуризм на Ковельщині потрібно розвивати активніше та залучати все більше однодумців.

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