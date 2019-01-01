У місті на Волині обиратимуть «Успішних педагогів»
Сьогодні, 08:11
Третій рік поспіль у Ковелі проходить конкурс «Успішний педагог».
Депутати своїм рішенням затвердили його умови та порядок визначення переможців на відзначення премією Ковельської міської ради у 2017 – 2019 роках. Про це йдеться на офіційному сайті Ковельської міськради.
Метою фахового змагання є виявлення та підтримка талановитих і творчих освітян, мотивація їх до пошуків ефективних прийомів, засобів, методів покращення результативності навчально-виховного процесу та якості освітніх послуг у навчальних закладах Ковеля.
У ці дні завершується прийом документів для участі у Конкурсі. А далі працюватиме експертна комісія, яку очолює заступник міського голови Ігор Прокопів. До її складу входять депутати Ковельської міської ради, ветерани педагогічної праці, представники управління освіти.
Претендентів на отримання грошових винагород у рамках реалізації ідей Конкурсу висуває педагогічна рада навчального закладу, батьківська громадськість, претендент також має право на участь шляхом самостійного висування власної кандидатури.
Нагородження переможців традиційно відбудеться під час урочистостей з нагоди Дня вчителя.
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Депутати своїм рішенням затвердили його умови та порядок визначення переможців на відзначення премією Ковельської міської ради у 2017 – 2019 роках. Про це йдеться на офіційному сайті Ковельської міськради.
Метою фахового змагання є виявлення та підтримка талановитих і творчих освітян, мотивація їх до пошуків ефективних прийомів, засобів, методів покращення результативності навчально-виховного процесу та якості освітніх послуг у навчальних закладах Ковеля.
У ці дні завершується прийом документів для участі у Конкурсі. А далі працюватиме експертна комісія, яку очолює заступник міського голови Ігор Прокопів. До її складу входять депутати Ковельської міської ради, ветерани педагогічної праці, представники управління освіти.
Претендентів на отримання грошових винагород у рамках реалізації ідей Конкурсу висуває педагогічна рада навчального закладу, батьківська громадськість, претендент також має право на участь шляхом самостійного висування власної кандидатури.
Нагородження переможців традиційно відбудеться під час урочистостей з нагоди Дня вчителя.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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