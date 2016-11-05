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Склад змінився, а звички – залишились: у Раді помітили першого кнопкодава. ВІДЕО

Склад змінився, а звички – залишились: у Раді помітили першого кнопкодава. ВІДЕО
У новій Раді зняли на відео першого кнопкодава. Робота Верховної Ради IX скликання не обійшлася без кнопкодавства.

Як зафіксував громадський рух Чесно, за свого колегу проголосував мажоритарник-самовисуванець з Донеччини Олександр Ковальов.

Судячи з відео, голосування відбулося без присутності іншого позафракційного мажоритарника з Донецької області – Максима Єфімова.

Ковальов спочатку спростовував факт кнопкодавства, однак після перегляду відео, фактично, визнав порушення.


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Теги: Верховна Рада, сесія, кнопкодавство
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