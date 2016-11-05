Склад змінився, а звички – залишились: у Раді помітили першого кнопкодава. ВІДЕО





Як зафіксував громадський рух Олександр Ковальов.



Судячи з відео, голосування відбулося без присутності іншого позафракційного мажоритарника з Донецької області – Максима Єфімова.



Ковальов спочатку спростовував факт кнопкодавства, однак після перегляду відео, фактично, визнав порушення.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У новій Раді зняли на відео першого кнопкодава. Робота Верховної Ради IX скликання не обійшлася без кнопкодавства.Як зафіксував громадський рух Чесно , за свого колегу проголосував мажоритарник-самовисуванець з ДонеччиниСудячи з відео, голосування відбулося без присутності іншого позафракційного мажоритарника з Донецької області –Ковальов спочатку спростовував факт кнопкодавства, однак після перегляду відео, фактично, визнав порушення.

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