Склад змінився, а звички – залишились: у Раді помітили першого кнопкодава. ВІДЕО
Сьогодні, 00:20
У новій Раді зняли на відео першого кнопкодава. Робота Верховної Ради IX скликання не обійшлася без кнопкодавства.
Як зафіксував громадський рух Чесно, за свого колегу проголосував мажоритарник-самовисуванець з Донеччини Олександр Ковальов.
Судячи з відео, голосування відбулося без присутності іншого позафракційного мажоритарника з Донецької області – Максима Єфімова.
Ковальов спочатку спростовував факт кнопкодавства, однак після перегляду відео, фактично, визнав порушення.
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Як зафіксував громадський рух Чесно, за свого колегу проголосував мажоритарник-самовисуванець з Донеччини Олександр Ковальов.
Судячи з відео, голосування відбулося без присутності іншого позафракційного мажоритарника з Донецької області – Максима Єфімова.
Ковальов спочатку спростовував факт кнопкодавства, однак після перегляду відео, фактично, визнав порушення.
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