Орлана зі зламаним крилом погодились прийняти лише у Луцькому зоопарку. ВІДЕО





Тут йому спокійно та ще й компанія є. Але доля у птаха була нелегкою. Про це інформує



Знайшли його на Черкащині. Місцевий житель Сергій Добровольський був на полюванні й побачив у лісі орлана зі зламаним крилом. Розчулився й забрав додому.



Два місяці тримав пернатого на подвір’ї, годував, доглядав. Утім крило неправильно зрослося. Полювати і жити на волі орлан більше не міг.



Сергій телефонував у зоопарки по всій Україні. Відгукнулася лише Людмила Денисенко – з найвіддаленішого Луцька.



Літати високо в небі він навряд чи зможе, але нині почувається набагато краще. За лебедями, качками і гусаками – спостерігає з неабиякою цікавістю, адже у свого рятівника частенько обідав свійськими птахами.



У зоопарку ж пернатого перевчають до риби. Спеціалісти кажуть, самцю приблизно два роки. Його співмешканка трохи старша – їй п’ять. Працівники зоопарку радіють, що птахи подружилися, хоч спочатку воювали за територію, а потім все ж сіли на одну гілку.



Доглядальники навіть дали їм імена – Хілларі і Трамп.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Черкащині знайшли орлана-білохвоста зі зламаний крилом. Прийняти птаха погодились лише у Луцькому зоопарку.Тут йому спокійно та ще й компанія є. Але доля у птаха була нелегкою. Про це інформує 12 канал Знайшли його на Черкащині. Місцевий жительбув на полюванні й побачив у лісі орлана зі зламаним крилом. Розчулився й забрав додому.Два місяці тримав пернатого на подвір’ї, годував, доглядав. Утім крило неправильно зрослося. Полювати і жити на волі орлан більше не міг.Сергій телефонував у зоопарки по всій Україні. Відгукнулася лише– з найвіддаленішого Луцька.Літати високо в небі він навряд чи зможе, але нині почувається набагато краще. За лебедями, качками і гусаками – спостерігає з неабиякою цікавістю, адже у свого рятівника частенько обідав свійськими птахами.У зоопарку ж пернатого перевчають до риби. Спеціалісти кажуть, самцю приблизно два роки. Його співмешканка трохи старша – їй п’ять. Працівники зоопарку радіють, що птахи подружилися, хоч спочатку воювали за територію, а потім все ж сіли на одну гілку.Доглядальники навіть дали їм імена – Хілларі і Трамп.

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