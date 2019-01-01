Орлана зі зламаним крилом погодились прийняти лише у Луцькому зоопарку. ВІДЕО
Сьогодні, 01:33
На Черкащині знайшли орлана-білохвоста зі зламаний крилом. Прийняти птаха погодились лише у Луцькому зоопарку.
Тут йому спокійно та ще й компанія є. Але доля у птаха була нелегкою. Про це інформує 12 канал.
Знайшли його на Черкащині. Місцевий житель Сергій Добровольський був на полюванні й побачив у лісі орлана зі зламаним крилом. Розчулився й забрав додому.
Два місяці тримав пернатого на подвір’ї, годував, доглядав. Утім крило неправильно зрослося. Полювати і жити на волі орлан більше не міг.
Сергій телефонував у зоопарки по всій Україні. Відгукнулася лише Людмила Денисенко – з найвіддаленішого Луцька.
Літати високо в небі він навряд чи зможе, але нині почувається набагато краще. За лебедями, качками і гусаками – спостерігає з неабиякою цікавістю, адже у свого рятівника частенько обідав свійськими птахами.
У зоопарку ж пернатого перевчають до риби. Спеціалісти кажуть, самцю приблизно два роки. Його співмешканка трохи старша – їй п’ять. Працівники зоопарку радіють, що птахи подружилися, хоч спочатку воювали за територію, а потім все ж сіли на одну гілку.
Доглядальники навіть дали їм імена – Хілларі і Трамп.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Тут йому спокійно та ще й компанія є. Але доля у птаха була нелегкою. Про це інформує 12 канал.
Знайшли його на Черкащині. Місцевий житель Сергій Добровольський був на полюванні й побачив у лісі орлана зі зламаним крилом. Розчулився й забрав додому.
Два місяці тримав пернатого на подвір’ї, годував, доглядав. Утім крило неправильно зрослося. Полювати і жити на волі орлан більше не міг.
Сергій телефонував у зоопарки по всій Україні. Відгукнулася лише Людмила Денисенко – з найвіддаленішого Луцька.
Літати високо в небі він навряд чи зможе, але нині почувається набагато краще. За лебедями, качками і гусаками – спостерігає з неабиякою цікавістю, адже у свого рятівника частенько обідав свійськими птахами.
У зоопарку ж пернатого перевчають до риби. Спеціалісти кажуть, самцю приблизно два роки. Його співмешканка трохи старша – їй п’ять. Працівники зоопарку радіють, що птахи подружилися, хоч спочатку воювали за територію, а потім все ж сіли на одну гілку.
Доглядальники навіть дали їм імена – Хілларі і Трамп.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Орлана зі зламаним крилом погодились прийняти лише у Луцькому зоопарку. ВІДЕО
Сьогодні, 01:33
11 вересня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Навчання у нововолинській школі мистецтв для іногородніх дітей хочуть зробити платним
10 вересень, 23:32
На луцьких водіїв, які паркуються на тротуарах, склали протоколи. ФОТО
10 вересень, 22:37
Медіа