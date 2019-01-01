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Орлана зі зламаним крилом погодились прийняти лише у Луцькому зоопарку. ВІДЕО

Орлана зі зламаним крилом погодились прийняти лише у Луцькому зоопарку. ВІДЕО
На Черкащині знайшли орлана-білохвоста зі зламаний крилом. Прийняти птаха погодились лише у Луцькому зоопарку.

Тут йому спокійно та ще й компанія є. Але доля у птаха була нелегкою. Про це інформує 12 канал.

Знайшли його на Черкащині. Місцевий житель Сергій Добровольський був на полюванні й побачив у лісі орлана зі зламаним крилом. Розчулився й забрав додому.

Два місяці тримав пернатого на подвір’ї, годував, доглядав. Утім крило неправильно зрослося. Полювати і жити на волі орлан більше не міг.

Сергій телефонував у зоопарки по всій Україні. Відгукнулася лише Людмила Денисенко – з найвіддаленішого Луцька.

Літати високо в небі він навряд чи зможе, але нині почувається набагато краще. За лебедями, качками і гусаками – спостерігає з неабиякою цікавістю, адже у свого рятівника частенько обідав свійськими птахами.

У зоопарку ж пернатого перевчають до риби. Спеціалісти кажуть, самцю приблизно два роки. Його співмешканка трохи старша – їй п’ять. Працівники зоопарку радіють, що птахи подружилися, хоч спочатку воювали за територію, а потім все ж сіли на одну гілку.

Доглядальники навіть дали їм імена – Хілларі і Трамп.


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Теги: орлан-білохвіст, крило, Луцький зоопарк
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