Біля луцьких шкіл не працюють світлофори. ВІДЕО
Сьогодні, 07:46
У Луцьку на Дубнівській уже три дні поспіль не працюють світлофори. Неподалік розташована сьома школа, тому тут переходять дорогу десятки дітей.
Окрім того, світлофори не працюють і біля другої школи на Львівській. Про це інформує 12 канал.
А минулого тижня вийшов із ладу автоматичний регулювальник руху на проспекті Перемоги. Це пов’язують із тим, що обладнання застаріле. Аби контролювати роботу світлофорів і швидко реагувати на неполадки – розробили спеціальний проект.
Аби уникати заторів у місті, програма дозволить дистанційно змінювати режими роботи світлофорів. Нині більшість з них працюють на лампах розжарювання, які потрібно часто замінювати. Тому в рамках проекту ще й осучаснять регулювальники руху, а саме, встановлять ЛЕД-лампи.
Вартуватиме все це більше 13 мільйонів. Торги відбулися. Договір мають зареєструвати в казначействі й після того виділять гроші. Частину – з бюджету міста, решту планують залучити з грантових коштів Європейського Союзу.
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Окрім того, світлофори не працюють і біля другої школи на Львівській. Про це інформує 12 канал.
А минулого тижня вийшов із ладу автоматичний регулювальник руху на проспекті Перемоги. Це пов’язують із тим, що обладнання застаріле. Аби контролювати роботу світлофорів і швидко реагувати на неполадки – розробили спеціальний проект.
Аби уникати заторів у місті, програма дозволить дистанційно змінювати режими роботи світлофорів. Нині більшість з них працюють на лампах розжарювання, які потрібно часто замінювати. Тому в рамках проекту ще й осучаснять регулювальники руху, а саме, встановлять ЛЕД-лампи.
Вартуватиме все це більше 13 мільйонів. Торги відбулися. Договір мають зареєструвати в казначействі й після того виділять гроші. Частину – з бюджету міста, решту планують залучити з грантових коштів Європейського Союзу.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
Брехуни! ДО 1 вересня на Перемоги все робило, і не кашляло, і "застарілим" не було. Створюють ВИДИМІСТЬ проблеми. щоб відмити бабла на ВИДИМОСТІ її вирішення! Під суд і за грати казнокрадів!
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