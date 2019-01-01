Біля луцьких шкіл не працюють світлофори. ВІДЕО





Окрім того, світлофори не працюють і біля другої школи на Львівській. Про це інформує



А минулого тижня вийшов із ладу автоматичний регулювальник руху на проспекті Перемоги. Це пов’язують із тим, що обладнання застаріле. Аби контролювати роботу світлофорів і швидко реагувати на неполадки – розробили спеціальний проект.



Аби уникати заторів у місті, програма дозволить дистанційно змінювати режими роботи світлофорів. Нині більшість з них працюють на лампах розжарювання, які потрібно часто замінювати. Тому в рамках проекту ще й осучаснять регулювальники руху, а саме, встановлять ЛЕД-лампи.



Вартуватиме все це більше 13 мільйонів. Торги відбулися. Договір мають зареєструвати в казначействі й після того виділять гроші. Частину – з бюджету міста, решту планують залучити з грантових коштів Європейського Союзу.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку на Дубнівській уже три дні поспіль не працюють світлофори. Неподалік розташована сьома школа, тому тут переходять дорогу десятки дітей.Окрім того, світлофори не працюють і біля другої школи на Львівській. Про це інформує 12 канал А минулого тижня вийшов із ладу автоматичний регулювальник руху на проспекті Перемоги. Це пов’язують із тим, що обладнання застаріле. Аби контролювати роботу світлофорів і швидко реагувати на неполадки – розробили спеціальний проект.Аби уникати заторів у місті, програма дозволить дистанційно змінювати режими роботи світлофорів. Нині більшість з них працюють на лампах розжарювання, які потрібно часто замінювати. Тому в рамках проекту ще й осучаснять регулювальники руху, а саме, встановлять ЛЕД-лампи.Вартуватиме все це більше 13 мільйонів. Торги відбулися. Договір мають зареєструвати в казначействі й після того виділять гроші. Частину – з бюджету міста, решту планують залучити з грантових коштів Європейського Союзу.

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