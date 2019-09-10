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У школі в Черкасах розпилили газ – 19 дітей у лікарні. ФОТО

У школі в Черкасах розпилили газ – 19 дітей у лікарні. ФОТО
О 12.30 у Черкасах у фойє школи № 29 розпилили газ. В результаті близько 20 учнів були госпіталізовані.

Заняття в школі тимчасово призупинили і провели евакуацію 257 учнів. Приміщення було провітрено - пишуть Факти.

Медики на місці провели обстеження дітей.

Пізніше стало відомо, що 19 дітей залишені на додаткове обстеження.

Стан здоров’я 18 дітей задовільний, у однієї дитини – середньої тяжкості.

У школі в Черкасах розпилили газ – 19 дітей у лікарні. ФОТО
У школі в Черкасах розпилили газ – 19 дітей у лікарні. ФОТО
У школі в Черкасах розпилили газ – 19 дітей у лікарні. ФОТО
У школі в Черкасах розпилили газ – 19 дітей у лікарні. ФОТО
У школі в Черкасах розпилили газ – 19 дітей у лікарні. ФОТО

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Теги: газ, Черкаси, школа, діти, ДСНС
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