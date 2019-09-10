У школі в Черкасах розпилили газ – 19 дітей у лікарні. ФОТО





Заняття в школі тимчасово призупинили і провели евакуацію 257 учнів. Приміщення було провітрено - пишуть



Медики на місці провели обстеження дітей.



Пізніше стало відомо, що 19 дітей залишені на додаткове обстеження.



Стан здоров’я 18 дітей задовільний, у однієї дитини – середньої тяжкості.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. О 12.30 у Черкасах у фойє школи № 29 розпилили газ. В результаті близько 20 учнів були госпіталізовані.Заняття в школі тимчасово призупинили і провели евакуацію 257 учнів. Приміщення було провітрено - пишуть Факти Медики на місці провели обстеження дітей.Пізніше стало відомо, що 19 дітей залишені на додаткове обстеження.Стан здоров’я 18 дітей задовільний, у однієї дитини – середньої тяжкості.

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