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Від Білорусі до Херсону: український плавець проплив Дніпром 980 кілометрів. ВІДЕО

Від Білорусі до Херсону: український плавець проплив Дніпром 980 кілометрів. ВІДЕО
Михайло Романишин встановив національний рекорд з витривалості, він проплив 980 кілометрів вздовж Дніпра.

Протягом місяця спортсмен долав по 30 кілометрів на день, тож відстань вийшла немаленька – від кордону з Білоруссю до Херсону. Про це інформують Факти.

Екстремальну мандрівку Дніпром довжиною 980 кілометрів від кордону з Білоруссю до Херсона майстер спорту з плавання Михайло Романишин здійснив вперше в історії, так він втілив свою дитячу мрію.

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Щодня 10 годин у воді – це справжній подвиг, – упевнені колеги і наставники.

До запливу Михайло готувався 4 роки, але виявився неготовим до жахливого стану річки: обміління, зелених водоростей, бруду і сіток браконьєрів.

Приємні враження у Михайла залишились від спілкування з пересічними українцями. Вдень спортсмен плив, а ночувала його маленька команда зазвичай на березі у наметі. Місцеві мешканці, почувши про марафон, часто годували смачненьким і залишали ночувати в себе у хаті.

Із сльозами на очах Михайла зустрічали дружина, двоє маленьких синів і батько з мамою. Попереду у молодого плавця ще більш амбітний план: проплисти Чорним морем 650 кілометрів від Одеси до Стамбула.


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Теги: плавець, рекорд, Херсон, Білорусь, Дніпро
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