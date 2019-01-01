Від Білорусі до Херсону: український плавець проплив Дніпром 980 кілометрів. ВІДЕО

Михайло Романишин встановив національний рекорд з витривалості, він проплив 980 кілометрів вздовж Дніпра.



Протягом місяця спортсмен долав по 30 кілометрів на день, тож відстань вийшла немаленька – від кордону з Білоруссю до Херсону. Про це інформують



Екстремальну мандрівку Дніпром довжиною 980 кілометрів від кордону з Білоруссю до Херсона майстер спорту з плавання Михайло Романишин здійснив вперше в історії, так він втілив свою дитячу мрію.



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Щодня 10 годин у воді – це справжній подвиг, – упевнені колеги і наставники.



До запливу Михайло готувався 4 роки, але виявився неготовим до жахливого стану річки: обміління, зелених водоростей, бруду і сіток браконьєрів.



Приємні враження у Михайла залишились від спілкування з пересічними українцями. Вдень спортсмен плив, а ночувала його маленька команда зазвичай на березі у наметі. Місцеві мешканці, почувши про марафон, часто годували смачненьким і залишали ночувати в себе у хаті.



Із сльозами на очах Михайла зустрічали дружина, двоє маленьких синів і батько з мамою. Попереду у молодого плавця ще більш амбітний план: проплисти Чорним морем 650 кілометрів від Одеси до Стамбула.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. встановив національний рекорд з витривалості, він проплив 980 кілометрів вздовж Дніпра.Протягом місяця спортсмен долав по 30 кілометрів на день, тож відстань вийшла немаленька – від кордону з Білоруссю до Херсону. Про це інформують Факти Екстремальну мандрівку Дніпром довжиною 980 кілометрів від кордону з Білоруссю до Херсона майстер спорту з плавання Михайло Романишин здійснив вперше в історії, так він втілив свою дитячу мрію.Читейте: Український плавець Говоров переміг на етапі Кубка світу в ТокіоЩодня 10 годин у воді – це справжній подвиг, – упевнені колеги і наставники.До запливу Михайло готувався 4 роки, але виявився неготовим до жахливого стану річки: обміління, зелених водоростей, бруду і сіток браконьєрів.Приємні враження у Михайла залишились від спілкування з пересічними українцями. Вдень спортсмен плив, а ночувала його маленька команда зазвичай на березі у наметі. Місцеві мешканці, почувши про марафон, часто годували смачненьким і залишали ночувати в себе у хаті.Із сльозами на очах Михайла зустрічали дружина, двоє маленьких синів і батько з мамою. Попереду у молодого плавця ще більш амбітний план: проплисти Чорним морем 650 кілометрів від Одеси до Стамбула.

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