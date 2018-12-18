Волинським рятувальникам виділили на розвиток 800 тисяч євро
Сьогодні, 05:20
Волинські пожежники познайомилися з польськими колегами. Така зустріч відбулася в рамках проекту “Ефективна координація рятувальних заходів в Остроленцько-Седлецькому субрегіоні та Волинської області”. Він передбачає партнерство та спільне покращення роботи служб надзвичайних ситуацій обох регіонів.
Про це йдеться в сюжеті 12 каналу.
На реалізацію проекту виділили майже два мільйони евро, вісімсот тисяч з них – для Волині. За ці кошти для області придбають різноманітне обладнання. Воно допоможе рятувальникам діяти ще більш ефективно та підвищить боєготовність.
Крім цього, в одній із пожежних частин Луцька хочуть обладнати спеціалізований навчальний комплекс. Там вогнеборці зможуть отримувати теоретичні знання та тренуватимуться. В рамках проекту також польська та українська сторони будуть організовувати конференції, спільні навчання та змагатимуться у вправності.
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Про це йдеться в сюжеті 12 каналу.
На реалізацію проекту виділили майже два мільйони евро, вісімсот тисяч з них – для Волині. За ці кошти для області придбають різноманітне обладнання. Воно допоможе рятувальникам діяти ще більш ефективно та підвищить боєготовність.
Крім цього, в одній із пожежних частин Луцька хочуть обладнати спеціалізований навчальний комплекс. Там вогнеборці зможуть отримувати теоретичні знання та тренуватимуться. В рамках проекту також польська та українська сторони будуть організовувати конференції, спільні навчання та змагатимуться у вправності.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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