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Волинським рятувальникам виділили на розвиток 800 тисяч євро

Волинським рятувальникам виділили на розвиток 800 тисяч євро
Волинські пожежники познайомилися з польськими колегами. Така зустріч відбулася в рамках проекту “Ефективна координація рятувальних заходів в Остроленцько-Седлецькому субрегіоні та Волинської області”. Він передбачає партнерство та спільне покращення роботи служб надзвичайних ситуацій обох регіонів.

Про це йдеться в сюжеті 12 каналу.

На реалізацію проекту виділили майже два мільйони евро, вісімсот тисяч з них – для Волині. За ці кошти для області придбають різноманітне обладнання. Воно допоможе рятувальникам діяти ще більш ефективно та підвищить боєготовність.

Крім цього, в одній із пожежних частин Луцька хочуть обладнати спеціалізований навчальний комплекс. Там вогнеборці зможуть отримувати теоретичні знання та тренуватимуться. В рамках проекту також польська та українська сторони будуть організовувати конференції, спільні навчання та змагатимуться у вправності.


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Теги: рятувальники, співпраця, партнерство, розвиток, Польща
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