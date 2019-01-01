На Волині чоловік загинув під колесами власної автівки
Сьогодні, 08:30
У селі Шклинь Горохівського району чоловік потрапив під колеса власного автомобіля та помер.
Про це пише Волинь Нова.
68-річний лучанин, який приїхав до свого друга, помітив, що його автомобіль став котитися з горбка.
Чоловік намагався стримати Opel, але не встояв на ногах і впав під нього.
Отримані травми виявилися несумісними з життям.
Леся ВЛАШИНЕЦЬ.
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Про це пише Волинь Нова.
68-річний лучанин, який приїхав до свого друга, помітив, що його автомобіль став котитися з горбка.
Чоловік намагався стримати Opel, але не встояв на ногах і впав під нього.
Отримані травми виявилися несумісними з життям.
Леся ВЛАШИНЕЦЬ.
Передрук або відтворення у будь-якій формі цього матеріалу без письмової згоди volyn.com.ua заборонено.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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