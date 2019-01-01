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На Волині чоловік загинув під колесами власної автівки

На Волині чоловік загинув під колесами власної автівки
У селі Шклинь Горохівського району чоловік потрапив під колеса власного автомобіля та помер.

Про це пише Волинь Нова.

68-річний лучанин, який приїхав до свого друга, помітив, що його автомобіль став котитися з горбка.

Чоловік намагався стримати Opel, але не встояв на ногах і впав під нього.

Отримані травми виявилися несумісними з життям.

Леся ВЛАШИНЕЦЬ.

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Теги: смерть, Волинь, ДТП
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