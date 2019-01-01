На Волині чоловік загинув під колесами власної автівки





Про це пише



68-річний лучанин, який приїхав до свого друга, помітив, що його автомобіль став котитися з горбка.



Чоловік намагався стримати Opel, але не встояв на ногах і впав під нього.



Отримані травми виявилися несумісними з життям.



Леся ВЛАШИНЕЦЬ.



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