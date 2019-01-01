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Луцький магазин викрили на продажі алкоголю у нічний час

Луцький магазин викрили на продажі алкоголю у нічний час
У Луцьку продавець магазину «Соняшник» реалізовував алкоголь у заборонений час.

Про це повідомили у пресслужбі муніципальної варти у Facebook.

На продавця закладу склали адміністративний протокол згідно ч.2 ст.156 КУпАП. Також продавець сплатить штраф у розмірі від 1700.00 до 6800.00 грн.

У департаменті нагадують, що продаж пива (крім безалкогольного), алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових та тютюнових виробів в об’єктах торгівлі та на винос у закладах ресторанного господарства з 22:00 до 08:00 години категорично заборонено, згідно рішення виконавчого комітету Луцької міської ради від 20.04.2011 № 9/23 «Про заборону продажу пива, алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових та тютюнових виробів» із змінами внесеними 30.04.2014 № 59/138.

Луцький магазин викрили на продажі алкоголю у нічний час
Луцький магазин викрили на продажі алкоголю у нічний час
Луцький магазин викрили на продажі алкоголю у нічний час

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Теги: муніципали, Луцьк, благоустрій
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