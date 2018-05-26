Знайшли неповнолітнього, який втік з навчального закладу на Волині

Логача Юліана Сергійовича, який втік із навчального закладу.



Про це повідомляє Розшук дітей ГУНП у Волинській області на сторінці у facebook.



Нагадаємо, що





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