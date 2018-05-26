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Знайшли неповнолітнього, який втік з навчального закладу на Волині

Знайшли неповнолітнього, який втік з навчального закладу на Волині
Знайшли 16-річного Логача Юліана Сергійовича, який втік із навчального закладу.

Про це повідомляє Розшук дітей ГУНП у Волинській області на сторінці у facebook.

Нагадаємо, що 8 вересня хлопець самовільно залишив навчальний заклад «Ковельський центр професійно-технічної освіти» у місті Ковелі та вчасно на навчання не повернувся.


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Теги: розшук, неповнолітній
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