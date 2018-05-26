Знайшли неповнолітнього, який втік з навчального закладу на Волині
Сьогодні, 09:41
Знайшли 16-річного Логача Юліана Сергійовича, який втік із навчального закладу.
Про це повідомляє Розшук дітей ГУНП у Волинській області на сторінці у facebook.
Нагадаємо, що 8 вересня хлопець самовільно залишив навчальний заклад «Ковельський центр професійно-технічної освіти» у місті Ковелі та вчасно на навчання не повернувся.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляє Розшук дітей ГУНП у Волинській області на сторінці у facebook.
Нагадаємо, що 8 вересня хлопець самовільно залишив навчальний заклад «Ковельський центр професійно-технічної освіти» у місті Ковелі та вчасно на навчання не повернувся.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Жителі волинського села, в якому не будують нову школу, стоять під Офісом Президента
Сьогодні, 09:51
Знайшли неповнолітнього, який втік з навчального закладу на Волині
Сьогодні, 09:41
Діти Небесного Легіону: волонтери просять привітати з днем народженння сина волинського Героя
Сьогодні, 09:36
Луцький магазин викрили на продажі алкоголю у нічний час
Сьогодні, 09:18
Медіа