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Жителі волинського села, в якому не будують нову школу, стоять під Офісом Президента

Жителі волинського села, в якому не будують нову школу, стоять під Офісом Президента
Жителі села Стобихівка, у якому батьки не пускають дітей в школу через аварійний стан будівлі, другий день стоять під Верховною Радою та Офісом Президента.

Про це йдеться у допися Володимира Бут-Гусаїма.

Нагадаємо, 1 вересня до школи села не пішло 264 дитини.

Він зазначив, що Офіс Володимира Зеленського призупинив будівниство шкіл на Волині.

Також активіст зазначив, що сьогодні запланована зустріч із міністром освіти і науки України.

Жителі волинського села, в якому не будують нову школу, стоять під Офісом Президента
Жителі волинського села, в якому не будують нову школу, стоять під Офісом Президента

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Теги: Волинь, Стобихівка, школа, Київ
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