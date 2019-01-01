Жителі волинського села, в якому не будують нову школу, стоять під Офісом Президента
Сьогодні, 09:51
Жителі села Стобихівка, у якому батьки не пускають дітей в школу через аварійний стан будівлі, другий день стоять під Верховною Радою та Офісом Президента.
Про це йдеться у допися Володимира Бут-Гусаїма.
Нагадаємо, 1 вересня до школи села не пішло 264 дитини.
Він зазначив, що Офіс Володимира Зеленського призупинив будівниство шкіл на Волині.
Також активіст зазначив, що сьогодні запланована зустріч із міністром освіти і науки України.
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Про це йдеться у допися Володимира Бут-Гусаїма.
Нагадаємо, 1 вересня до школи села не пішло 264 дитини.
Він зазначив, що Офіс Володимира Зеленського призупинив будівниство шкіл на Волині.
Також активіст зазначив, що сьогодні запланована зустріч із міністром освіти і науки України.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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