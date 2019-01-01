Жителі волинського села, в якому не будують нову школу, стоять під Офісом Президента





Про це йдеться у допися Володимира Бут-Гусаїма.



Нагадаємо, 1 вересня до школи села не пішло 264 дитини.



Він зазначив, що Офіс Володимира Зеленського призупинив будівниство шкіл на Волині.



Також активіст зазначив, що сьогодні запланована зустріч із міністром освіти і науки України.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Жителі села Стобихівка, у якому батьки не пускають дітей в школу через аварійний стан будівлі, другий день стоять під Верховною Радою та Офісом Президента.Про це йдеться у дописяНагадаємо, 1 вересняВін зазначив, що Офіспризупинив будівниство шкіл на Волині.Також активіст зазначив, що сьогодні запланована зустріч із міністром освіти і науки України.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію