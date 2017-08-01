На «Ягодині» митники вилучили у жінки електроніки на понад мільйон гривень
Сьогодні, 09:52
Волинські митники на "Ягодині" затримали жінку, яка намагалась незаконно перевезти товар.
Так, пасажирка автомобіля, який в'їжджав в Україну смугою спрощеного контролю "зелений коридор", під особистими речами напакувала у господарські сумки 12 макбуків та 50 навушників торгової марки Apple, - інформує ГУ ДФС у Волинській області.
Спроба імпортувати цей товар без сплати митних платежів була зупинена волинськими митниками у пункті пропуску "Ягодин".
Вартість вилученої до остаточного рішення суду на склад митниці електроніки - 1,062 млн грн. Санкція статті 472 Митного Кодексу за такі дії громадянки України карає штрафом у повному розмірі незадекларованого товару та його конфіскацією.
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Так, пасажирка автомобіля, який в'їжджав в Україну смугою спрощеного контролю "зелений коридор", під особистими речами напакувала у господарські сумки 12 макбуків та 50 навушників торгової марки Apple, - інформує ГУ ДФС у Волинській області.
Спроба імпортувати цей товар без сплати митних платежів була зупинена волинськими митниками у пункті пропуску "Ягодин".
Вартість вилученої до остаточного рішення суду на склад митниці електроніки - 1,062 млн грн. Санкція статті 472 Митного Кодексу за такі дії громадянки України карає штрафом у повному розмірі незадекларованого товару та його конфіскацією.
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