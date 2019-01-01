На Харківщині жінка поїхала на заробітки й віддала малих дітей кумі: дівчатка блукали вулицями. ВІДЕО





Про це йдеться в сюжеті програми



Саме біля жвавої дороги Євгенія і помітила двох розгублених дівчат у шкільній формі, з бантиками.



"Та, що була старша, дівчинка не дуже йшла на контакт. А молодша - плакала дуже сильно. Крізь сльози ми толком нічого не могли зрозуміти", - згадує жителька міста Вовчанськ Євгенія Мягка.



Врешті, діти зізналися, що не знають, куди йти. Адже рідна мати на заробітках, а хрещена, в якої вони прожили все літо, від них відмовилася і відправила з Харкова до Вовчанська.



"Сказали, що на автобус їх посадила хрещена. Відправила до Вовчанська і сказала: "Чекайте, вас поліція забере, потім оформить до дитячого будинку або інтернату", - каже Євгенія Мягка.



У багатоповерхівці в спальному районі Харкова і живе хресна мати дівчаток. Двері ТСН ніхто не відчиняє. Не вийшла жінка і до соцслужб. Натомість поліції повідомила, що подруга, яка поїхала на заробітки, лишила їй дітей до кінця літа. І оскільки 4 вересня не з'явилася, хрещена відправила малечу назад.



"У зв’язку з тим, що не могла їх виховувати та забезпечувати, одягла, дала продукти харчування та посадила на рейсовий автобус. Хоча не знала, чи перебуває мати у місті Вовчанськ, чи не перебуває", - говорить заступник керівника слідчого відділу поліції у Вовчанському районі Сергій Кравченко.



Рідна мати знайд - 48-річна Галина - живе у невеличкій хаті на краю міста. Через дорогу мешкають її колишній чоловік і свекруха. Каже, де перебуває ексневістка, не знає. Востаннє бачила її у серпні.



"Тижнів, можливо, три тому або навіть менше. Вона тут приїжджала. Жінці винна була гроші, віддала", - каже бабуся Галина Літоміна.



Володимир розповідає, що з Галиною розійшовся сім років тому. Відтоді трьох доньок - Машу, Сашу і Дашу - бачив лише потайки.



"Вона до двора мене не підпускала. Ось тут дівчата гуляють, так я прийду до них", - каже батько Володимир.



У травні ж старша, 10-річна Дарина, перебралася до батька.



"Мені просто набридло, коли мене вона лупить. Кожен день в куток ставить. Ні за що лає", - розповідає дівчина.



Соціальні служби здивовані: про побиття, запевняють, вперше чують.



"Не було зауважень. Мати виконувала всі прохання, настанови. Умови для проживання дітей теж були задовільні", - стверджує керівниця відділу соціального захисту населення Харківської облдержадміністрації Світлана Погорєлова.



Сусіди підтверджують, хоч Галина і була відлюдькуватою, про дівчат турбувалася.



"Дітки завжди доглянуті, охайні, чисті. І в школу вона їх завжди веде, і зустрічає", - говорить жителька Вовчанська Олена Покосенко.



Тепер за залишення дітей в небезпеці і рідній мамі, і хрещеній загрожує штраф до 1700 гривень. Позбавляти батьківських прав Галину поки не збираються, оскільки кажуть, що вона мала право віддати дівчат під тимчасову опіку. А поки жінку шукають, її доньок помістили до лікарні. Якщо Галина не з'явиться за ними найближчим часом, сестер візьме до себе їхня тітка.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Харківщині дві сестри 8 і 9 років кілька годин блукали вулицями, поки небайдужі не викликали поліцію. З'ясувалося - їхня мати поїхала на заробітки, а дітей лишила хрещеній дівчат, яка живе у Харкові. Але жінка вчасно дітей не забрала.Про це йдеться в сюжеті програми ТСН Саме біля жвавої дороги Євгенія і помітила двох розгублених дівчат у шкільній формі, з бантиками."Та, що була старша, дівчинка не дуже йшла на контакт. А молодша - плакала дуже сильно. Крізь сльози ми толком нічого не могли зрозуміти", - згадує жителька міста Вовчанськ Євгенія Мягка.Врешті, діти зізналися, що не знають, куди йти. Адже рідна мати на заробітках, а хрещена, в якої вони прожили все літо, від них відмовилася і відправила з Харкова до Вовчанська."Сказали, що на автобус їх посадила хрещена. Відправила до Вовчанська і сказала: "Чекайте, вас поліція забере, потім оформить до дитячого будинку або інтернату", - каже Євгенія Мягка.У багатоповерхівці в спальному районі Харкова і живе хресна мати дівчаток. Двері ТСН ніхто не відчиняє. Не вийшла жінка і до соцслужб. Натомість поліції повідомила, що подруга, яка поїхала на заробітки, лишила їй дітей до кінця літа. І оскільки 4 вересня не з'явилася, хрещена відправила малечу назад."У зв’язку з тим, що не могла їх виховувати та забезпечувати, одягла, дала продукти харчування та посадила на рейсовий автобус. Хоча не знала, чи перебуває мати у місті Вовчанськ, чи не перебуває", - говорить заступник керівника слідчого відділу поліції у Вовчанському районі Сергій Кравченко.Рідна мати знайд - 48-річна Галина - живе у невеличкій хаті на краю міста. Через дорогу мешкають її колишній чоловік і свекруха. Каже, де перебуває ексневістка, не знає. Востаннє бачила її у серпні."Тижнів, можливо, три тому або навіть менше. Вона тут приїжджала. Жінці винна була гроші, віддала", - каже бабуся Галина Літоміна.Володимир розповідає, що з Галиною розійшовся сім років тому. Відтоді трьох доньок - Машу, Сашу і Дашу - бачив лише потайки."Вона до двора мене не підпускала. Ось тут дівчата гуляють, так я прийду до них", - каже батько Володимир.У травні ж старша, 10-річна Дарина, перебралася до батька."Мені просто набридло, коли мене вона лупить. Кожен день в куток ставить. Ні за що лає", - розповідає дівчина.Соціальні служби здивовані: про побиття, запевняють, вперше чують."Не було зауважень. Мати виконувала всі прохання, настанови. Умови для проживання дітей теж були задовільні", - стверджує керівниця відділу соціального захисту населення Харківської облдержадміністрації Світлана Погорєлова.Сусіди підтверджують, хоч Галина і була відлюдькуватою, про дівчат турбувалася."Дітки завжди доглянуті, охайні, чисті. І в школу вона їх завжди веде, і зустрічає", - говорить жителька Вовчанська Олена Покосенко.Тепер за залишення дітей в небезпеці і рідній мамі, і хрещеній загрожує штраф до 1700 гривень. Позбавляти батьківських прав Галину поки не збираються, оскільки кажуть, що вона мала право віддати дівчат під тимчасову опіку. А поки жінку шукають, її доньок помістили до лікарні. Якщо Галина не з'явиться за ними найближчим часом, сестер візьме до себе їхня тітка.

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