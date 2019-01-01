У Луцьку вночі патрульні затримали водія з цілим «арсеналом» наркотиків

У Луцьку справжній «арсенал» наркотиків виявили у водія патрульні в ніч на 11 вересня.Так, за порушення ПДР на вулиці Щусєва ліцейські позупинили Volkswagen Golf. У водія одразу помітили ознаки наркотичного сп’яніння, однак той відмовився від перевірки, - пише патрульна поліція Волинської області.У патрульних виникла підозра, що наркотичні засоби можуть знаходитись в салоні автомобіля, тому для більш ретельної перевірки викликали слідчо-оперативну групу.У сумці на передньому сидінні поліцейські знайшли пристрій для куріння наркотичних засобів, десятки фасувальних пакетиків, банківські картки з залишками порошкоподібної речовини на них. На задньому сидінні, в рюкзаку, були пристрої для куріння, пакетики з порошкоподібною речовиною білого й рожевого кольору. У багажнику знайшли 3 банки з речовиною зеленого кольору рослинного походження, схожою на наркотичну. У 2 мобільних телефонах була інформація щодо можливого продажу наркотичних речовин.Усе це вилучили слідчі для подальшої експертизи.