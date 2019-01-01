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У Луцьку вночі патрульні затримали водія з цілим «арсеналом» наркотиків

У Луцьку вночі патрульні затримали водія з цілим «арсеналом» наркотиків
У Луцьку справжній «арсенал» наркотиків виявили у водія патрульні в ніч на 11 вересня.

Так, за порушення ПДР на вулиці Щусєва ліцейські позупинили Volkswagen Golf. У водія одразу помітили ознаки наркотичного сп’яніння, однак той відмовився від перевірки, - пише патрульна поліція Волинської області.

У патрульних виникла підозра, що наркотичні засоби можуть знаходитись в салоні автомобіля, тому для більш ретельної перевірки викликали слідчо-оперативну групу.

У сумці на передньому сидінні поліцейські знайшли пристрій для куріння наркотичних засобів, десятки фасувальних пакетиків, банківські картки з залишками порошкоподібної речовини на них. На задньому сидінні, в рюкзаку, були пристрої для куріння, пакетики з порошкоподібною речовиною білого й рожевого кольору. У багажнику знайшли 3 банки з речовиною зеленого кольору рослинного походження, схожою на наркотичну. У 2 мобільних телефонах була інформація щодо можливого продажу наркотичних речовин.

Усе це вилучили слідчі для подальшої експертизи.

У Луцьку вночі патрульні затримали водія з цілим «арсеналом» наркотиків
У Луцьку вночі патрульні затримали водія з цілим «арсеналом» наркотиків
У Луцьку вночі патрульні затримали водія з цілим «арсеналом» наркотиків

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Теги: наркотики, Луцьк
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