У Луцьку – пожежа в багатоповерхівці. ФОТО





Загорання виникло 11 вересня близько 9:20. Про це



Пожежа сталася на 8-му поверсі. На місці працювали 3 автомобілі рятувальників, поліція та “швидка”.



За словами рятувальників, пожежа виникла через невимкнену кухонну плиту. За попередньою інформацією, у пожежі ніхто не постраждав.





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