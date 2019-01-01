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У Луцьку – пожежа в багатоповерхівці. ФОТО

У Луцьку – пожежа в багатоповерхівці. ФОТО
У Луцьку сталася пожежа у квартирі багатоповерхового будинку на проспекті Молоді, 8.

Загорання виникло 11 вересня близько 9:20. Про це 12 каналу повідомили очевидці.

Пожежа сталася на 8-му поверсі. На місці працювали 3 автомобілі рятувальників, поліція та “швидка”.

За словами рятувальників, пожежа виникла через невимкнену кухонну плиту. За попередньою інформацією, у пожежі ніхто не постраждав.

У Луцьку – пожежа в багатоповерхівці. ФОТО
У Луцьку – пожежа в багатоповерхівці. ФОТО
У Луцьку – пожежа в багатоповерхівці. ФОТО
У Луцьку – пожежа в багатоповерхівці. ФОТО
У Луцьку – пожежа в багатоповерхівці. ФОТО
У Луцьку – пожежа в багатоповерхівці. ФОТО
У Луцьку – пожежа в багатоповерхівці. ФОТО

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Теги: пожежа, Луцьк
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