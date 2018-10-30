Волинянка Майя Москвич зустрілась із принцом Гаррі. ФОТО
Сьогодні, 11:07
Переможниця «Ігор Нескорених» з Луцька Майя Москвич зустрілась у Лондоні з принцом Гаррі.
Про це вона написала на особистій сторінці у Facebook.
"Не просто з принцом Гаррі, а з засновником Ігор Нескорених. Подякували йому від України на 5-й річниці Invictus Games в Лондоні. Потиснути руки, котрі тисли руку принцу можна буде вже цієї суботи, 14 вересня на Національних змаганнях в Києві", - йдеться у дописі.
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Нагадаємо, що на змаганнях «Ігри Нескорених», які проводилися в Австралії волинянка Майя Москвич здобула золоті медалі за командну та індивідуальну стрільбу.
До слова, нещодавно у Луцьку на базі «Інваспорту» запрацювала секція стрільби з лука.
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Про це вона написала на особистій сторінці у Facebook.
"Не просто з принцом Гаррі, а з засновником Ігор Нескорених. Подякували йому від України на 5-й річниці Invictus Games в Лондоні. Потиснути руки, котрі тисли руку принцу можна буде вже цієї суботи, 14 вересня на Національних змаганнях в Києві", - йдеться у дописі.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Волинянка розповіла про знайомство із принцом Гаррі. ФОТО
Нагадаємо, що на змаганнях «Ігри Нескорених», які проводилися в Австралії волинянка Майя Москвич здобула золоті медалі за командну та індивідуальну стрільбу.
До слова, нещодавно у Луцьку на базі «Інваспорту» запрацювала секція стрільби з лука.
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