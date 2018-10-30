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Волинянка Майя Москвич зустрілась із принцом Гаррі. ФОТО

Волинянка Майя Москвич зустрілась із принцом Гаррі. ФОТО
Переможниця «Ігор Нескорених» з Луцька Майя Москвич зустрілась у Лондоні з принцом Гаррі.

Про це вона написала на особистій сторінці у Facebook.

"Не просто з принцом Гаррі, а з засновником Ігор Нескорених. Подякували йому від України на 5-й річниці Invictus Games в Лондоні. Потиснути руки, котрі тисли руку принцу можна буде вже цієї суботи, 14 вересня на Національних змаганнях в Києві", - йдеться у дописі.

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Нагадаємо, що на змаганнях «Ігри Нескорених», які проводилися в Австралії волинянка Майя Москвич здобула золоті медалі за командну та індивідуальну стрільбу.

До слова, нещодавно у Луцьку на базі «Інваспорту» запрацювала секція стрільби з лука.

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Теги: Майя Москвич, зустріч, принц Гаррі
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