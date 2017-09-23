Через «Ягодин» намагались перевезти майже тонну контрабандного сиру. ФОТО
Сьогодні, 11:21
У пункті пропуску «Ягодин» прикордонники Луцького загону разом із представниками митниці виявили прихований сир у автобусі МАН.
Про це повідомили у пресслужбі ДПСУ.
Інформацію про можливе переміщення предметів та товарів, прихованих від прикордонно-митного контролю завчасно надали оперативні співробітники Держприкордонслужби.
Тому, коли автобус прибув до пункту пропуску, прикордонники разом з митниками провели його поглиблений огляд. За результатами перевірки на даху автобуса, в нішах кондиціонера, та під сидінням водія виявили понад 860 кг сирів різних найменувань.
Транспортний засіб та товар на загальну суму близько півмільйона гривень передали у ДФС.
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Про це повідомили у пресслужбі ДПСУ.
Інформацію про можливе переміщення предметів та товарів, прихованих від прикордонно-митного контролю завчасно надали оперативні співробітники Держприкордонслужби.
Тому, коли автобус прибув до пункту пропуску, прикордонники разом з митниками провели його поглиблений огляд. За результатами перевірки на даху автобуса, в нішах кондиціонера, та під сидінням водія виявили понад 860 кг сирів різних найменувань.
Транспортний засіб та товар на загальну суму близько півмільйона гривень передали у ДФС.
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