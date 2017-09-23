вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Через «Ягодин» намагались перевезти майже тонну контрабандного сиру. ФОТО

Через «Ягодин» намагались перевезти майже тонну контрабандного сиру. ФОТО
У пункті пропуску «Ягодин» прикордонники Луцького загону разом із представниками митниці виявили прихований сир у автобусі МАН.

Про це повідомили у пресслужбі ДПСУ.

Інформацію про можливе переміщення предметів та товарів, прихованих від прикордонно-митного контролю завчасно надали оперативні співробітники Держприкордонслужби.

Тому, коли автобус прибув до пункту пропуску, прикордонники разом з митниками провели його поглиблений огляд. За результатами перевірки на даху автобуса, в нішах кондиціонера, та під сидінням водія виявили понад 860 кг сирів різних найменувань.

Транспортний засіб та товар на загальну суму близько півмільйона гривень передали у ДФС.

Через «Ягодин» намагались перевезти майже тонну контрабандного сиру. ФОТО
Через «Ягодин» намагались перевезти майже тонну контрабандного сиру. ФОТО
Через «Ягодин» намагались перевезти майже тонну контрабандного сиру. ФОТО
Через «Ягодин» намагались перевезти майже тонну контрабандного сиру. ФОТО
Через «Ягодин» намагались перевезти майже тонну контрабандного сиру. ФОТО
Через «Ягодин» намагались перевезти майже тонну контрабандного сиру. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: сир, контрабанда, Ягодин
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Онкохвора дівчинка з Волині мріє про зустріч з Олегом Винником
«Він був справжнім»: Луцьк попрощався із загиблим на Сході Олександром Білоусом. ФОТО
Прописаний на Одещині, як потрапив на Волинь – не знає: у Луцьку на вокзалі вже 2 місяці живе 90-річний дідусь
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У двох волинян знайшли канабіс і марихуану
Сьогодні, 11:50
Фірма, яка ремонтувала центральні вулиці Луцька, нанесла бюджету міста збитків на декілька мільйонів
Сьогодні, 11:33
Через «Ягодин» намагались перевезти майже тонну контрабандного сиру. ФОТО
Сьогодні, 11:21
Волинянин виборов дві золоті медалі на чемпіонаті Європи з легкої атлетики
Сьогодні, 11:14
Волинянка Майя Москвич зустрілась із принцом Гаррі. ФОТО
Сьогодні, 11:07
Схожі новини
На «Ягодині» прикордонники затримали сирну контрабанду На «Ягодині» прикордонники затримали сирну контрабанду
23 вересень, 2017, 14:30
Митники «Ягодина» можуть бути причетні до незаконного перевезення товарів на 550 тисяч доларів, – ДБР Митники «Ягодина» можуть бути причетні до незаконного перевезення товарів на 550 тисяч доларів, – ДБР
07 вересень, 18:53
Через «Ягодин» волинянин намагався провезти контрабандний одяг на 240 тисяч гривень Через «Ягодин» волинянин намагався провезти контрабандний одяг на 240 тисяч гривень
21 серпень, 16:50
Волинянин намагався провезти до України хімікатів на 350 тисяч гривень Волинянин намагався провезти до України хімікатів на 350 тисяч гривень
29 липень, 12:02
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Зайцева шитиме одяг, а Дронов працюватиме у полі: в яких умовах живуть засуджені за харківську аварію. ВІДЕО
Сьогодні, 12:18
 0
Як обрати якісний одяг для дитини: поради волинянам
Сьогодні, 12:08
 0
Шахраї «розвели» на гроші волинянина
Сьогодні, 12:06
 0
Виховує 10 дітей: волинянці присвоїли звання «Мати-героїня». ФОТО
Сьогодні, 11:59
 0
У «Волині» – двоє новачків
Сьогодні, 11:58
 0
Медіа
відео
1/8
﻿