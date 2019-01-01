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Фірма, яка ремонтувала центральні вулиці Луцька, нанесла бюджету міста збитків на декілька мільйонів

Фірма, яка ремонтувала центральні вулиці Луцька, нанесла бюджету міста збитків на декілька мільйонів
Аудиторська перевірка нарахувала 4,3 мільйона гривень збитків під час ремонту тротуарів на вулиці Винниченка у Луцьку приватною компанією «Вишків-брук», яка належить депутату Луцької міської ради від партії «УКРОП» Сергію Балицькому.

Відповідний висновок столичної аудиторської фірми «Аудит-Конус» міститься в матеріалах кримінального провадження, яке ще взимку відкрили волинські правоохоронці, - пише видання Сила правди.

Так, в січні поліція відкрила кримінальне провадження за статтею щодо привласнення, розтрати майна або заволодіння ним зловживаючи службовим становищем проти службових осіб Департаменту житлово-комунального господарства Луцької міської ради, Управління капітального будівництва та ЖКГ Ковельської міської ради та ТОВ «Вишків-брук».

Поліцейські звернули увагу на ремонт тротуарів на вулиці Винниченка, дворів будинків №3, 5 та 7 на проспекті Волі у Луцьку, а також ремонт вулиці Олени Пчілки у Ковелі, які виконувала луцька компанія «Вишків-Брук». В рамках провадження відбувся ряд обшуків та вилучення документів, що стосуються цих ремонтів.

Також в січні суд призначив будівельно-технічні експертизи щодо ремонтів на вказаних об'єктах. Їхні результати наразі не відомі.

Однак, відомо, що проведена аудит-перевірка. За висновком аудитора, ТОВ «Вишків-Брук» нанесло збитки Департаменту житлово-комунального господарства Луцької міської ради в результаті укладення на вулиці Винниченка бетонних тротуарних плит, що не відповідають умовам договору з міськрадою, проектній документації та вимогам державних стандартів на 4 мільйони 306 тисяч гривень. Загальна вартість ремонту тротуарів вулиці при цьому становила 7 мільйонів 833 тисячі гривень.

Аналогічні збитки на ремонтах дворів на проспекті Волі, 3, 5 та 7, за висновками аудитора, склали 1 мільйон 254 тисячі гривень (загальна вартість ремонту становила 3 мільйони 168 тисяч гривень, – авт.), а вулиці Олени Пчілки у Ковелі – 2 мільйони 667 тисяч гривень (загальна вартість ремонту – 5 мільйонів 276 тисяч гривень – авт.).

Таким чином, на трьох об'єктах аудитори нарахували 8,2 мільйона гривень збитків, завданих бюджету Луцька і Ковеля компанією «Вишків-Брук».

Схоже, що суд і сам не повірив у такі цифри і суддя Луцького міськрайонного суду Валентина Кирилюк наприкінці серпня вирішила призначити ще судово-економічну експертизу. На її вирішення поставили єдине питання: чи підтверджується розмір збитків визначений у висновках аудитора компанії «Аудит-Конус» по кожному об'єкту?

Відзначають, що «Вишків-Брук» купував будівельні матеріали для ремонтів у іншої луцької компанії «УА Брук» та підприємця Панасюка Миколи Миколайовича. Останній на момент створення фірми «Вишків-Брук» був одним із співзасновників разом з Сергієм Балицьким.

Центр журналістських розслідувань «Сили правди» писав про те, що компанія «Вишків-Брук» почала масово вигравати тендери у Луцьку після того, як політична сила, до якої належить її власник, сформувала більшість у міській раді.

Компанія «Вишків-Брук» належить депутату Луцької міської ради Сергію Балицькому. Журналісти видання «Волинь24» зауважили, що Сергій Балицький на голосуваннях Луцькради підтримує пропозиції про ремонт доріг, після чого ці замовлення дістаються його ж фірмі. У коментарі «Силі правди» посадовець наголосив, що ремонт доріг є суспільним благом, тому жодного конфлікту інтересів, на думку Балицького, тут бути не може.

Розслідування у кримінальному провадженні триває. У разі доведення злочину винуватцям за статтею 191 Кримінального кодексу України загрожує покарання у вигляді позбавлення волі від п’яти до дванадцяти років з забороною обіймати певні посади строком до трьох років.

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Теги: Вишків-брук, ремонт, збитки, аудитори
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