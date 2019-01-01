Фірма, яка ремонтувала центральні вулиці Луцька, нанесла бюджету міста збитків на декілька мільйонів

Сергію Балицькому.



Відповідний висновок столичної аудиторської фірми «Аудит-Конус» міститься в матеріалах кримінального провадження, яке ще взимку відкрили волинські правоохоронці, - пише видання



Так, в січні поліція відкрила кримінальне провадження за статтею щодо привласнення, розтрати майна або заволодіння ним зловживаючи службовим становищем проти службових осіб Департаменту житлово-комунального господарства Луцької міської ради, Управління капітального будівництва та ЖКГ Ковельської міської ради та ТОВ «Вишків-брук».



Поліцейські звернули увагу на ремонт тротуарів на вулиці Винниченка, дворів будинків №3, 5 та 7 на проспекті Волі у Луцьку, а також ремонт вулиці Олени Пчілки у Ковелі, які виконувала луцька компанія «Вишків-Брук». В рамках провадження відбувся ряд обшуків та вилучення документів, що стосуються цих ремонтів.



Також в січні суд призначив будівельно-технічні експертизи щодо ремонтів на вказаних об'єктах. Їхні результати наразі не відомі.



Однак, відомо, що проведена аудит-перевірка. За висновком аудитора, ТОВ «Вишків-Брук» нанесло збитки Департаменту житлово-комунального господарства Луцької міської ради в результаті укладення на вулиці Винниченка бетонних тротуарних плит, що не відповідають умовам договору з міськрадою, проектній документації та вимогам державних стандартів на 4 мільйони 306 тисяч гривень. Загальна вартість ремонту тротуарів вулиці при цьому становила 7 мільйонів 833 тисячі гривень.



Аналогічні збитки на ремонтах дворів на проспекті Волі, 3, 5 та 7, за висновками аудитора, склали 1 мільйон 254 тисячі гривень (загальна вартість ремонту становила 3 мільйони 168 тисяч гривень, – авт.), а вулиці Олени Пчілки у Ковелі – 2 мільйони 667 тисяч гривень (загальна вартість ремонту – 5 мільйонів 276 тисяч гривень – авт.).



Таким чином, на трьох об'єктах аудитори нарахували 8,2 мільйона гривень збитків, завданих бюджету Луцька і Ковеля компанією «Вишків-Брук».



Схоже, що суд і сам не повірив у такі цифри і суддя Луцького міськрайонного суду Валентина Кирилюк наприкінці серпня вирішила призначити ще судово-економічну експертизу. На її вирішення поставили єдине питання: чи підтверджується розмір збитків визначений у висновках аудитора компанії «Аудит-Конус» по кожному об'єкту?



Відзначають, що «Вишків-Брук» купував будівельні матеріали для ремонтів у іншої луцької компанії «УА Брук» та підприємця Панасюка Миколи Миколайовича. Останній на момент створення фірми «Вишків-Брук» був одним із співзасновників разом з Сергієм Балицьким.



Центр журналістських розслідувань «Сили правди» писав про те, що компанія «Вишків-Брук» почала масово вигравати тендери у Луцьку після того, як політична сила, до якої належить її власник, сформувала більшість у міській раді.



Компанія «Вишків-Брук» належить депутату Луцької міської ради Сергію Балицькому. Журналісти видання «Волинь24» зауважили, що Сергій Балицький на голосуваннях Луцькради підтримує пропозиції про ремонт доріг, після чого ці замовлення дістаються його ж фірмі. У коментарі «Силі правди» посадовець наголосив, що ремонт доріг є суспільним благом, тому жодного конфлікту інтересів, на думку Балицького, тут бути не може.



Розслідування у кримінальному провадженні триває. У разі доведення злочину винуватцям за статтею 191 Кримінального кодексу України загрожує покарання у вигляді позбавлення волі від п’яти до дванадцяти років з забороною обіймати певні посади строком до трьох років.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Аудиторська перевірка нарахувала 4,3 мільйона гривень збитків під час ремонту тротуарів на вулиці Винниченка у Луцьку приватною компанією «Вишків-брук», яка належить депутату Луцької міської ради від партії «УКРОП»Відповідний висновок столичної аудиторської фірми «Аудит-Конус» міститься в матеріалах кримінального провадження, яке ще взимку відкрили волинські правоохоронці, - пише видання Сила правди Так, в січні поліція відкрила кримінальне провадження за статтею щодо привласнення, розтрати майна або заволодіння ним зловживаючи службовим становищем проти службових осіб Департаменту житлово-комунального господарства Луцької міської ради, Управління капітального будівництва та ЖКГ Ковельської міської ради та ТОВ «Вишків-брук».Поліцейські звернули увагу на ремонт тротуарів на вулиці Винниченка, дворів будинків №3, 5 та 7 на проспекті Волі у Луцьку, а також ремонт вулиці Олени Пчілки у Ковелі, які виконувала луцька компанія «Вишків-Брук». В рамках провадження відбувся ряд обшуків та вилучення документів, що стосуються цих ремонтів.Також в січні суд призначив будівельно-технічні експертизи щодо ремонтів на вказаних об'єктах. Їхні результати наразі не відомі.Однак, відомо, що проведена аудит-перевірка. За висновком аудитора, ТОВ «Вишків-Брук» нанесло збитки Департаменту житлово-комунального господарства Луцької міської ради в результаті укладення на вулиці Винниченка бетонних тротуарних плит, що не відповідають умовам договору з міськрадою, проектній документації та вимогам державних стандартів на 4 мільйони 306 тисяч гривень. Загальна вартість ремонту тротуарів вулиці при цьому становила 7 мільйонів 833 тисячі гривень.Аналогічні збитки на ремонтах дворів на проспекті Волі, 3, 5 та 7, за висновками аудитора, склали 1 мільйон 254 тисячі гривень (загальна вартість ремонту становила 3 мільйони 168 тисяч гривень, – авт.), а вулиці Олени Пчілки у Ковелі – 2 мільйони 667 тисяч гривень (загальна вартість ремонту – 5 мільйонів 276 тисяч гривень – авт.).Таким чином, на трьох об'єктах аудитори нарахували 8,2 мільйона гривень збитків, завданих бюджету Луцька і Ковеля компанією «Вишків-Брук».Схоже, що суд і сам не повірив у такі цифри і суддя Луцького міськрайонного суду Валентина Кирилюк наприкінці серпня вирішила призначити ще судово-економічну експертизу. На її вирішення поставили єдине питання: чи підтверджується розмір збитків визначений у висновках аудитора компанії «Аудит-Конус» по кожному об'єкту?Відзначають, що «Вишків-Брук» купував будівельні матеріали для ремонтів у іншої луцької компанії «УА Брук» та підприємця. Останній на момент створення фірми «Вишків-Брук» був одним із співзасновників разом з Сергієм Балицьким.Центр журналістських розслідувань «Сили правди» писав про те, що компанія «Вишків-Брук» почала масово вигравати тендери у Луцьку після того, як політична сила, до якої належить її власник, сформувала більшість у міській раді.Компанія «Вишків-Брук» належить депутату Луцької міської ради Сергію Балицькому. Журналісти видання «Волинь24» зауважили, що Сергій Балицький на голосуваннях Луцькради підтримує пропозиції про ремонт доріг, після чого ці замовлення дістаються його ж фірмі. У коментарі «Силі правди» посадовець наголосив, що ремонт доріг є суспільним благом, тому жодного конфлікту інтересів, на думку Балицького, тут бути не може.Розслідування у кримінальному провадженні триває. У разі доведення злочину винуватцям за статтею 191 Кримінального кодексу України загрожує покарання у вигляді позбавлення волі від п’яти до дванадцяти років з забороною обіймати певні посади строком до трьох років.

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