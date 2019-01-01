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Виховує 10 дітей: волинянці присвоїли звання «Мати-героїня». ФОТО

Виховує 10 дітей: волинянці присвоїли звання «Мати-героїня». ФОТО
Відповідно до Указу Президента України, почесне звання «Мати-героїня» присвоїли Ларисі Віталіївні Романюк, яка проживає у селі Волиця, Іваничівського району.

У вівторок, 10 вересня, в.о. голови районної державної адміністрації Людмила Войтович вручила відзнаку, квіти та висловила слова вдячності Ларисі Віталіївні за високе материнське покликання народити і виховати десятеро дітей, що вартує найвищої похвали і найкращих побажань, – інформує Іваничівська райдержадміністрації.

Зауважимо, що Лариса Романюк, разом із чоловіком Михайлом Валерійовичем народили і виховали десятеро дітей, зокрема, четверо синів і шість доньок. Найстаршому сину Дмитру 15 років, а найменшій донечці Христині 1 рік та 3 місяці.

Діти навчаються у Колонській ЗОШ, відвідують дошкільний заклад та допомагають батькам по господарству.

Виховує 10 дітей: волинянці присвоїли звання «Мати-героїня». ФОТО
Виховує 10 дітей: волинянці присвоїли звання «Мати-героїня». ФОТО
Виховує 10 дітей: волинянці присвоїли звання «Мати-героїня». ФОТО
Виховує 10 дітей: волинянці присвоїли звання «Мати-героїня». ФОТО

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Теги: волинянка, «Мати-героїня», виховує 10 дітей
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