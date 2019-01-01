Виховує 10 дітей: волинянці присвоїли звання «Мати-героїня». ФОТО
Сьогодні, 11:59
Відповідно до Указу Президента України, почесне звання «Мати-героїня» присвоїли Ларисі Віталіївні Романюк, яка проживає у селі Волиця, Іваничівського району.
У вівторок, 10 вересня, в.о. голови районної державної адміністрації Людмила Войтович вручила відзнаку, квіти та висловила слова вдячності Ларисі Віталіївні за високе материнське покликання народити і виховати десятеро дітей, що вартує найвищої похвали і найкращих побажань, – інформує Іваничівська райдержадміністрації.
Зауважимо, що Лариса Романюк, разом із чоловіком Михайлом Валерійовичем народили і виховали десятеро дітей, зокрема, четверо синів і шість доньок. Найстаршому сину Дмитру 15 років, а найменшій донечці Христині 1 рік та 3 місяці.
Діти навчаються у Колонській ЗОШ, відвідують дошкільний заклад та допомагають батькам по господарству.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
У вівторок, 10 вересня, в.о. голови районної державної адміністрації Людмила Войтович вручила відзнаку, квіти та висловила слова вдячності Ларисі Віталіївні за високе материнське покликання народити і виховати десятеро дітей, що вартує найвищої похвали і найкращих побажань, – інформує Іваничівська райдержадміністрації.
Зауважимо, що Лариса Романюк, разом із чоловіком Михайлом Валерійовичем народили і виховали десятеро дітей, зокрема, четверо синів і шість доньок. Найстаршому сину Дмитру 15 років, а найменшій донечці Христині 1 рік та 3 місяці.
Діти навчаються у Колонській ЗОШ, відвідують дошкільний заклад та допомагають батькам по господарству.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Як обрати якісний одяг для дитини: поради волинянам
Сьогодні, 12:08
Шахраї «розвели» на гроші волинянина
Сьогодні, 12:06
Виховує 10 дітей: волинянці присвоїли звання «Мати-героїня». ФОТО
Сьогодні, 11:59
У «Волині» – двоє новачків
Сьогодні, 11:58
У двох волинян знайшли канабіс і марихуану
Сьогодні, 11:50
Медіа