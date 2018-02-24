У «Волині» – двоє новачків
Сьогодні, 11:58
Новими футболістами «Волині» стали 19-річні півзахисники – Артур Мурза та Іван Головкін.
Останньою командою обох новачків був «Маріуполь», за який вони виступали за юнацькі, молодіжні команди та виходили на поле у рамках Прем’єр-ліги, - інформує пресслужба футбольного клубу.
Артур Мурза при цьому є вихованцем школи «Маріуполя», а Іван Головкін – вихованцем донецького «Шахтаря», після якого виступав за херсонський «Кристал» ще у першості ААФУ, після чого приєднався до «Маріуполя».
Нагадаємо, що у липні до складу «Волині» приєдналося дев’ятеро новачків – Тарас Михалик, Віталій Пономар, Амбросій Чачуа, Назар Мельничук, Андрій Стрижеус, Ярослав Котляров, Владислав Леванідов, Дмитро Харченко та Андрій Зінь. А наприкінці серпня на умовах оренди до нас повернувся Ігор Карпенко.
Наступний матч в Першій лізі наші футболісти проведуть у неділю, 15 вересня, коли приймуть «Балкани». Початок гри – о 18:30.
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Останньою командою обох новачків був «Маріуполь», за який вони виступали за юнацькі, молодіжні команди та виходили на поле у рамках Прем’єр-ліги, - інформує пресслужба футбольного клубу.
Артур Мурза при цьому є вихованцем школи «Маріуполя», а Іван Головкін – вихованцем донецького «Шахтаря», після якого виступав за херсонський «Кристал» ще у першості ААФУ, після чого приєднався до «Маріуполя».
Нагадаємо, що у липні до складу «Волині» приєдналося дев’ятеро новачків – Тарас Михалик, Віталій Пономар, Амбросій Чачуа, Назар Мельничук, Андрій Стрижеус, Ярослав Котляров, Владислав Леванідов, Дмитро Харченко та Андрій Зінь. А наприкінці серпня на умовах оренди до нас повернувся Ігор Карпенко.
Наступний матч в Першій лізі наші футболісти проведуть у неділю, 15 вересня, коли приймуть «Балкани». Початок гри – о 18:30.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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