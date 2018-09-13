Як обрати якісний одяг для дитини: поради волинянам





Про це йдеться у повідомленні



В управлінні дали декілька порад, як правильно вибирати дитячий одяг та взуття, щоб речі були не лише гарними та комфортними, але й якісними та безпечними



«Перш з все, не купуйте товари без ярликів, етикеток та без маркувальних даних. Жоден законослухняний виробник не виготовить товари без споживчого маркування. Якщо перед вами одяг, взуття без споживчого маркування, це - перша ознака того, що такі товари виготовлені в кустарних цехах, з сировини невідомого походження, з порушеннями діючих технологій. Не купуйте також товари, на ярликах яких текст із помилками, або відсутня інформація про виробника, лише зазначено, наприклад, «Виготовлено в Україні». Зазвичай ціна таких товарів значно нижча від ціни товару, виготовленого в виробничих умовах. Такий одяг, взуття може бути неякісний та небезпечний для здоров’я дітей, адже на нього відсутні документи про якість та безпеку», – йдеться у повідомленні.



Волинянам радять не купувати товари, на ярликах яких всі маркувальні дані іноземною мовою. Зазначають, що такий товар потрапив на територію України поза митним контролем і не пройшов обов’язкову перевірку на показники якості та безпеки.



Також просять звертати увагу на інформацію про склад сировини, зазначений на ярлику. Одяг, куплений для новонароджених та дітей до 3-х років, взагалі не повинен мати у своєму складі синтетичних волокон. Винятком, як зазначають в управлінні, можуть бути лише декоративні деталі на святковому одязі, наприклад, банти, ажурне мереживо, тасьма.



«Найпрактичніша та найбільш безпечна тканина для дитячого одягу – це бавовна. Для дітей після 3-х років можна вибрати одяг, в якому синтетичні волокна складають 30-50% від складу, але не більше», – повідомили у Держприродспоживслужбі.



Також підкреслюють, що взуття для дітей повинно бути виготовлене з натуральної шкіри. Вона забезпечує доступ повітря і випаровування вологи. Найважливішою властивістю такого матеріалу є те, що він адаптується до анатомічної форми ноги.



«Перевірте одяг та взуття на наявність дефектів. Уважно подивіться на одяг з виворотної сторони. Якщо ви побачите криві строчки, пропуск стібків, необрізані нитки, асиметрію деталей тощо – пам’ятайте, що цей одяг виготовлено в кустарних умовах на технічно застарілому обладнанні з використанням тканин невідомого походження. Якщо на зовнішній та внутрішній стороні взуття ви виявили зморшки, нерівності поверхні, заломи, щілини. липкість поверхні, сліди клею, то таке взуття буде некомфортним для дитини. Перевірте наявність у взутті супінатора, який є запорукою правильного формування стопи. Відсутність супінатора може призвести до розвитку плоскостопості у дитини», – наголошують у дописі.



«Не купуйте дитячі товари, які мають неприємний, різкий і не властивий для них запах. Очевидно, що такі товари виготовлено із застосуванням сировини, яка призначена і використовується в промисловості для технічних потреб.



Купуючи одяг чи взуття, обов’язково вимагайте у продавця товарний чек із зазначенням у ньому таких реквізитів: назва суб’єкта господарювання, назва товару, його артикул (модель), ціна, дата покупки, прізвище продавця та його підпис. Адже лише при наявності товарного чека в разі виникнення претензій до якості товару, або якщо товар не підійде за розміром, дизайном, кольором тощо, ви зможете захистити свої права як споживача», – резюмували у повідомленні пресслужби.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Збираючи дитину до школи важливо, щоб вона, окрім усього іншого, мала якісний одяг та взуття.Про це йдеться у повідомленні Головного управління держприродспоживслужби у Волинській області.В управлінні дали декілька порад, як правильно вибирати дитячий одяг та взуття, щоб речі були не лише гарними та комфортними, але й якісними та безпечними«Перш з все, не купуйте товари без ярликів, етикеток та без маркувальних даних. Жоден законослухняний виробник не виготовить товари без споживчого маркування. Якщо перед вами одяг, взуття без споживчого маркування, це - перша ознака того, що такі товари виготовлені в кустарних цехах, з сировини невідомого походження, з порушеннями діючих технологій. Не купуйте також товари, на ярликах яких текст із помилками, або відсутня інформація про виробника, лише зазначено, наприклад, «Виготовлено в Україні». Зазвичай ціна таких товарів значно нижча від ціни товару, виготовленого в виробничих умовах. Такий одяг, взуття може бути неякісний та небезпечний для здоров’я дітей, адже на нього відсутні документи про якість та безпеку», – йдеться у повідомленні.Волинянам радять не купувати товари, на ярликах яких всі маркувальні дані іноземною мовою. Зазначають, що такий товар потрапив на територію України поза митним контролем і не пройшов обов’язкову перевірку на показники якості та безпеки.Також просять звертати увагу на інформацію про склад сировини, зазначений на ярлику. Одяг, куплений для новонароджених та дітей до 3-х років, взагалі не повинен мати у своєму складі синтетичних волокон. Винятком, як зазначають в управлінні, можуть бути лише декоративні деталі на святковому одязі, наприклад, банти, ажурне мереживо, тасьма.«Найпрактичніша та найбільш безпечна тканина для дитячого одягу – це бавовна. Для дітей після 3-х років можна вибрати одяг, в якому синтетичні волокна складають 30-50% від складу, але не більше», – повідомили у Держприродспоживслужбі.Також підкреслюють, що взуття для дітей повинно бути виготовлене з натуральної шкіри. Вона забезпечує доступ повітря і випаровування вологи. Найважливішою властивістю такого матеріалу є те, що він адаптується до анатомічної форми ноги.«Перевірте одяг та взуття на наявність дефектів. Уважно подивіться на одяг з виворотної сторони. Якщо ви побачите криві строчки, пропуск стібків, необрізані нитки, асиметрію деталей тощо – пам’ятайте, що цей одяг виготовлено в кустарних умовах на технічно застарілому обладнанні з використанням тканин невідомого походження. Якщо на зовнішній та внутрішній стороні взуття ви виявили зморшки, нерівності поверхні, заломи, щілини. липкість поверхні, сліди клею, то таке взуття буде некомфортним для дитини. Перевірте наявність у взутті супінатора, який є запорукою правильного формування стопи. Відсутність супінатора може призвести до розвитку плоскостопості у дитини», – наголошують у дописі.«Не купуйте дитячі товари, які мають неприємний, різкий і не властивий для них запах. Очевидно, що такі товари виготовлено із застосуванням сировини, яка призначена і використовується в промисловості для технічних потреб.Купуючи одяг чи взуття, обов’язково вимагайте у продавця товарний чек із зазначенням у ньому таких реквізитів: назва суб’єкта господарювання, назва товару, його артикул (модель), ціна, дата покупки, прізвище продавця та його підпис. Адже лише при наявності товарного чека в разі виникнення претензій до якості товару, або якщо товар не підійде за розміром, дизайном, кольором тощо, ви зможете захистити свої права як споживача», – резюмували у повідомленні пресслужби.

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