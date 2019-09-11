Шахраї «розвели» на гроші волинянина
Сьогодні, 12:06
Шахраї обманули володимирчанина, і той лишився без ноутбука та грошей.
Інцидент трапився вчора, 10 серпня, інформують у Володимир-Волинському відділі поліції, – передає "Княжий Град".
Так, "покупець" увечері зустрівся із постраждалим на вулиці Сагайдачного у Володимирі-Волинському, щоб забрати "придбаний" ноутбук "Asus".
Щоб підтвердити покупку, зловмисник відправив продавцю ноутбука повідомлення на телефон про те, що кошти у сумі 22 000 гривень, які той мав сплатити за техніку, нібито надійшли на картку отримувача.
Заявник запевнив, що жодних коштів йому так і не надійшло, але ноутбук він віддав.
Поліція з’ясувує обставини злочину.
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Інцидент трапився вчора, 10 серпня, інформують у Володимир-Волинському відділі поліції, – передає "Княжий Град".
Так, "покупець" увечері зустрівся із постраждалим на вулиці Сагайдачного у Володимирі-Волинському, щоб забрати "придбаний" ноутбук "Asus".
Щоб підтвердити покупку, зловмисник відправив продавцю ноутбука повідомлення на телефон про те, що кошти у сумі 22 000 гривень, які той мав сплатити за техніку, нібито надійшли на картку отримувача.
Заявник запевнив, що жодних коштів йому так і не надійшло, але ноутбук він віддав.
Поліція з’ясувує обставини злочину.
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