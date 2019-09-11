Шахраї «розвели» на гроші волинянина





Інцидент трапився вчора, 10 серпня, інформують у Володимир-Волинському відділі поліції, – передає



Так, "покупець" увечері зустрівся із постраждалим на вулиці Сагайдачного у Володимирі-Волинському, щоб забрати "придбаний" ноутбук "Asus".



Щоб підтвердити покупку, зловмисник відправив продавцю ноутбука повідомлення на телефон про те, що кошти у сумі 22 000 гривень, які той мав сплатити за техніку, нібито надійшли на картку отримувача.



Заявник запевнив, що жодних коштів йому так і не надійшло, але ноутбук він віддав.



Поліція з’ясувує обставини злочину.

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