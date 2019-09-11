вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Шахраї «розвели» на гроші волинянина

Шахраї «розвели» на гроші волинянина
Шахраї обманули володимирчанина, і той лишився без ноутбука та грошей.

Інцидент трапився вчора, 10 серпня, інформують у Володимир-Волинському відділі поліції, – передає "Княжий Град".

Так, "покупець" увечері зустрівся із постраждалим на вулиці Сагайдачного у Володимирі-Волинському, щоб забрати "придбаний" ноутбук "Asus".

Щоб підтвердити покупку, зловмисник відправив продавцю ноутбука повідомлення на телефон про те, що кошти у сумі 22 000 гривень, які той мав сплатити за техніку, нібито надійшли на картку отримувача.

Заявник запевнив, що жодних коштів йому так і не надійшло, але ноутбук він віддав.

Поліція з’ясувує обставини злочину.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: шахраї, на гроші, волинянин
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Онкохвора дівчинка з Волині мріє про зустріч з Олегом Винником
«Він був справжнім»: Луцьк попрощався із загиблим на Сході Олександром Білоусом. ФОТО
Прописаний на Одещині, як потрапив на Волинь – не знає: у Луцьку на вокзалі вже 2 місяці живе 90-річний дідусь
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Зайцева шитиме одяг, а Дронов працюватиме у полі: в яких умовах живуть засуджені за харківську аварію. ВІДЕО
Сьогодні, 12:18
Як обрати якісний одяг для дитини: поради волинянам
Сьогодні, 12:08
Шахраї «розвели» на гроші волинянина
Сьогодні, 12:06
Виховує 10 дітей: волинянці присвоїли звання «Мати-героїня». ФОТО
Сьогодні, 11:59
У «Волині» – двоє новачків
Сьогодні, 11:58
Схожі новини
У Луцьку нахабні шахраї «розвели» на гроші пенсіонера У Луцьку нахабні шахраї «розвели» на гроші пенсіонера
06 серпень, 15:57
Волинянина, який хотів купити в інтернеті квадроцикл, ошукали на 11 тисяч Волинянина, який хотів купити в інтернеті квадроцикл, ошукали на 11 тисяч
01 серпень, 12:06
Волинянина «кинули» на гроші шахраї, обіцяючи гарну роботу за кордоном Волинянина «кинули» на гроші шахраї, обіцяючи гарну роботу за кордоном
24 червень, 12:41
Молодого волинянина, який через інтернет-сайт купляв автівку, «кинули» на гроші Молодого волинянина, який через інтернет-сайт купляв автівку, «кинули» на гроші
17 квітень, 15:48
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Зайцева шитиме одяг, а Дронов працюватиме у полі: в яких умовах живуть засуджені за харківську аварію. ВІДЕО
Сьогодні, 12:18
 0
Як обрати якісний одяг для дитини: поради волинянам
Сьогодні, 12:08
 0
Шахраї «розвели» на гроші волинянина
Сьогодні, 12:06
 0
Виховує 10 дітей: волинянці присвоїли звання «Мати-героїня». ФОТО
Сьогодні, 11:59
 0
У «Волині» – двоє новачків
Сьогодні, 11:58
 0
Медіа
відео
1/8
﻿