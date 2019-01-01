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Стрілянина у волинських інкасаторів у Житомирі: поліцейські знайшли сховок зі зброєю

Стрілянина у волинських інкасаторів у Житомирі: поліцейські знайшли сховок зі зброєю
За маршрутом втечі розбійників, які 9 вересня стріляли у волинських інкасаторів у Житомирі, поліцейські виявили сховок зі зброєю, гранатами та одягом.

Про це 11 вересня повідомив відділ комунікації поліції Житомирської області, - пише видання Житомир інфо.

«Уранці 9 вересня у Житомирі було скоєно розбійний напад на поліцейських групи фізичної безпеки УПО у Волинській області та поранено правоохоронця. Увечері цього ж дня за орієнтуванням одного з нападників було затримано у столиці київськими розшуківцями. 10 вересня під час подальших заходів оперативники ГУНП Житомирщини виявили сховок нападників зі зброєю, гранатами та одягом», - інформує відділ комунікації.

За даними поліції, орієнтування з прикметами можливих підозрюваних були направлені колегам з інших областей, а на території Житомирської та Київської областей і Києва розпочато комплекс спеціальних оперативних заходів для розшуку озброєних нападників.

Подію було кваліфіковано за ст.187 (Розбій) Кримінального кодексу України.

«Зухвалий злочин був учинений на одній з центральних вулиць м. Житомира, тож на місці події нам одразу вдалося встановити кілька десятків мимовільних очевидців. На наш заклик відгукнулись і водії транспортних засобів, які мали записи зі своїх відео реєстраторів. До викриття цієї групи нападників були залучені підрозділи УСБУ в області та кримінальної поліції Житомирщини, Київщини, столиці та кількох інших регіонів, де заходи ще тривають», - цитує відділ комунікації начальника Головного управління Нацполіції Житомирщини Сергія Крупєя.

Автівку нападників неподалік однієї зі станцій столичного метро виявили і затримали оперативники Святошинського управління поліції м. Києва. Під час перевірки водійські документи керманича мали явні ознаки підробки. Згодом з’ясувалось, що чоловік є 35-річним громадянином Кавказу. У ході огляду авто правоохоронці знайшли реєстраційні номери та документи на іншу автівку, також вилучили низку речей, походження і належність яких наразі встановлюється.

Керманича-іноземця слідчі ГУНП Житомирщини затримали та доставили до обласного центру, йому оголошено про підозру у вчиненні розбою у складі групи осіб.

«У ході подальших заходів 10 вересня ми виявили сховок нападників, зроблений у хащах по маршруту їх руху. Звідти вилучили 5 одиниць зброї, у тому числі пістолет Макарова, яким нападники заволоділи під час розбою на поліцейських охорони, а також гранату Ф-1 та їх одяг», - сказав Сергій Крупєй.

Загалом із сховку було вилучено пістолет Макарова та чотири пістолети із конструктивними змінами або збитими номерами деталей, гранату Ф-1 із запалом, розгрузочний жилет та футболку з написами СБУ та дві балаклави.

Також поліцейські встановили особу ще одного підозрюваного – 29-річного іноземця. Нині тривають заходи як з його розшуку, так і встановлення усіх причетних до цієї злочинної групи.

Нагадаємо, розбійників, які 9 вересня 2019 стріляли по інкасаторах на Великій Бердичівській у Житомирі, розшукували поліцейські трьох областей.

Так, вранці 9 вересня у Житомирі на вулиці Великій Бердичівській невідомі стріляли по інкасаторах. В результаті один поліцейський охорони отримав кульове поранення в ногу, проте зміг уберегти сумку з грошима, яку ніс з магазину до спецавтомобіля. Свідками цієї події стали десятки людей, але озброєним злочинцям вдалося втекти. У Житомирській області оголосили план перехоплення. Зранку 10 вересня стало відомо про затримання одного зі злочинців, причетних до стрілянини в Житомирі.


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Теги: Житомир, поліція, інкасатори, Волинь
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