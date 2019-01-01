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Волинянину провели три операції під час одного наркозу. ФОТО

Волинянину провели три операції під час одного наркозу. ФОТО
Минулого тижня в урологічному відділенні нововолинські лікарі успішно провели три операції на різних органах під час одного наркозу.

Про це йдеться на сторінці медзакладу у Facebook.

Так, одночасно видалили 2 камені з лівого сечоводу, 4 камені з сечового міхура та зробили пластику лівобічної пахової кили.

Сьогодні, 11 вересня, (через 7 днів) пацієнта виписали.

Зауважимо, операційна бригада у складі: Шипелик О. В., Винницький І. В., Гідзінський А. М, Новосад І. В.

"Ми завжди раді Вам допомогти !!!", - йдеться у дописі.

Довідка:

Симультанні операції - втручання, коли під час однієї операції виконують декілька оперативних прийомів на різних органах.

Волинянину провели три операції під час одного наркозу. ФОТО
Волинянину провели три операції під час одного наркозу. ФОТО

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Теги: волинські лікарні, камені, 3 операції
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