Волинянину провели три операції під час одного наркозу. ФОТО





Про це йдеться



Так, одночасно видалили 2 камені з лівого сечоводу, 4 камені з сечового міхура та зробили пластику лівобічної пахової кили.



Сьогодні, 11 вересня, (через 7 днів) пацієнта виписали.



Зауважимо, операційна бригада у складі: Шипелик О. В., Винницький І. В., Гідзінський А. М, Новосад І. В.



"Ми завжди раді Вам допомогти !!!", - йдеться у дописі.



Довідка:



Симультанні операції - втручання, коли під час однієї операції виконують декілька оперативних прийомів на різних органах.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Минулого тижня в урологічному відділенні нововолинські лікарі успішно провели три операції на різних органах під час одного наркозу.Про це йдеться на сторінці медзакладу у Facebook.Так, одночасно видалили 2 камені з лівого сечоводу, 4 камені з сечового міхура та зробили пластику лівобічної пахової кили.Сьогодні, 11 вересня, (через 7 днів) пацієнта виписали.Зауважимо, операційна бригада у складі:"Ми завжди раді Вам допомогти !!!", - йдеться у дописі.

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