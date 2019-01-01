Волинянину провели три операції під час одного наркозу. ФОТО
Сьогодні, 12:45
Минулого тижня в урологічному відділенні нововолинські лікарі успішно провели три операції на різних органах під час одного наркозу.
Про це йдеться на сторінці медзакладу у Facebook.
Так, одночасно видалили 2 камені з лівого сечоводу, 4 камені з сечового міхура та зробили пластику лівобічної пахової кили.
Сьогодні, 11 вересня, (через 7 днів) пацієнта виписали.
Зауважимо, операційна бригада у складі: Шипелик О. В., Винницький І. В., Гідзінський А. М, Новосад І. В.
"Ми завжди раді Вам допомогти !!!", - йдеться у дописі.
Довідка:
Симультанні операції - втручання, коли під час однієї операції виконують декілька оперативних прийомів на різних органах.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це йдеться на сторінці медзакладу у Facebook.
Так, одночасно видалили 2 камені з лівого сечоводу, 4 камені з сечового міхура та зробили пластику лівобічної пахової кили.
Сьогодні, 11 вересня, (через 7 днів) пацієнта виписали.
Зауважимо, операційна бригада у складі: Шипелик О. В., Винницький І. В., Гідзінський А. М, Новосад І. В.
"Ми завжди раді Вам допомогти !!!", - йдеться у дописі.
Довідка:
Симультанні операції - втручання, коли під час однієї операції виконують декілька оперативних прийомів на різних органах.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
У Луцьку 18-річний хлопець двічі за день викрадав алкоголь
Сьогодні, 13:04
На Волині близько сотні водіїв-далекобійників чекають видачі дозволів на міжнародні перевезення
Сьогодні, 12:47
Волинянину провели три операції під час одного наркозу. ФОТО
Сьогодні, 12:45
Стрілянина у волинських інкасаторів у Житомирі: поліцейські знайшли сховок зі зброєю
Сьогодні, 12:31
Медіа