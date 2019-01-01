На Волині близько сотні водіїв-далекобійників чекають видачі дозволів на міжнародні перевезення





Про це інформує



«Процес видачі триває. Як нам повідомили представники Укртрансбезпеки, сьогодні мають видати 80 дозволів. Наразі видано трохи більше 30. Поки що тут все спокійно. Водії самі регулюють чергу. Кожен із них намагається сьогодні отримати дозвіл. Якщо не отримає сьогодні – йому треба буде чекати до суботи. Бо відповідно до розпорядження Міністерства, дозволи видають 2 рази на тиждень – в середу і в суботу. Сьогодні мають видати 80 дозволів, кількість водіїв перевищує цю цифру. Це водії, представники фірм, які займаються міжнародними перевезеннями. Окремі з них їдуть в Польщу, інші в Німеччину і далі в Європу», - розповів кореспондент Ігор Чайка.



Нагадаємо, що 23 липня у селі Люблинець Ковельського району водії вантажних автомобілів





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Близько сотні водіїв-далекобійників зібралися у пункті видачі дозволів на Міжнародні перевезення Управління трансбезпеки у Волинській області, що знаходиться у місті Ковелі.Про це інформує Суспільне Волині. «Процес видачі триває. Як нам повідомили представники Укртрансбезпеки, сьогодні мають видати 80 дозволів. Наразі видано трохи більше 30. Поки що тут все спокійно. Водії самі регулюють чергу. Кожен із них намагається сьогодні отримати дозвіл. Якщо не отримає сьогодні – йому треба буде чекати до суботи. Бо відповідно до розпорядження Міністерства, дозволи видають 2 рази на тиждень – в середу і в суботу. Сьогодні мають видати 80 дозволів, кількість водіїв перевищує цю цифру. Це водії, представники фірм, які займаються міжнародними перевезеннями. Окремі з них їдуть в Польщу, інші в Німеччину і далі в Європу», - розповів кореспондентНагадаємо, що 23 липня у селі Люблинець Ковельського району водії вантажних автомобілів обмежили рух на трасі "Київ-Ковель-Ягодин"

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