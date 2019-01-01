У Луцьку 18-річний хлопець двічі за день викрадав алкоголь
Сьогодні, 13:04
На Волині за добу поліція розкрила три пограбування. Грабіжників правоохоронці викрили, зокрема, у Луцьку, Нововолинську та Горохівському районі.
Про це повідомили у пресслужбі ГУНП Волині.
Учора, 10 вересня, до поліції Нововолинська звернулася 33-річна жителька Турійського району. Жінка повідомила, що у місцевому кафе незнайомець відкрито заволодів її гаманцем з грошима, у якому знаходилося 3 тисячі гривень.
Співробітники групи реагування патрульної поліції встановили, що пограбування скоїв 47-річний місцевий житель.
У Горохівському районі поліцейські викрили у вчиненні грабежу 40-річного жителя району. Зловмисник відібрав у місцевої жительки мобільний телефон, а у Луцьку оперативники встановили особу 18-річного лучанина, котрий двічі відкрито викрав із магазинів міста алкоголь.
За цими фактами пограбувань слідчі відкрили кримінальні провадження за ст. 186 Кримінального кодексу України. Триває слідство.
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Про це повідомили у пресслужбі ГУНП Волині.
Учора, 10 вересня, до поліції Нововолинська звернулася 33-річна жителька Турійського району. Жінка повідомила, що у місцевому кафе незнайомець відкрито заволодів її гаманцем з грошима, у якому знаходилося 3 тисячі гривень.
Співробітники групи реагування патрульної поліції встановили, що пограбування скоїв 47-річний місцевий житель.
У Горохівському районі поліцейські викрили у вчиненні грабежу 40-річного жителя району. Зловмисник відібрав у місцевої жительки мобільний телефон, а у Луцьку оперативники встановили особу 18-річного лучанина, котрий двічі відкрито викрав із магазинів міста алкоголь.
За цими фактами пограбувань слідчі відкрили кримінальні провадження за ст. 186 Кримінального кодексу України. Триває слідство.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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