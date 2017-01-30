Через 100 доларів хабара прокурору волинянка загриміла в тюрму

Волинянка, яка намагалася підкупити прокурора, втрапила за ґрати на понад 4 роки.Так, судима уже до цього жінка надавала 100 доларів США процесуальному прокурору за не ініціювання питання про зміну раніше обраного їй запобіжного заходу із домашнього арешту на тримання під вартою. Правопорушницю викрили і затримали в момент вчинення злочину, - пише пресслужба прокуратури Волині.Окрім надання неправомірної вигоди особі, суд визнав її винною ще у вчиненні крадіжок (кримінальне правопорушення, передбачене ч.2 ст. 185 КК України) й призначив покарання у виді 4 років та 7 місяців позбавлення волі.