На Волині хочуть залишити лише 3 райони. ФОТО



лише 3 райони: Луцький, Ковельський та Володимир-Волинський.



Про це повідомив консультант правових питань Асоціації міст УкраїниВалентин Малиновський.



"Ось такий проект адміністративно-територіального устрою Волинської області підготовлений в Мінрегіоні: 3 райони (Луцький, Ковельський, Володимир-Волинський), 44 ОТГ.

При цьому, у перспективному плані, затвердженому КМУ, передбачено 73 ОТГ, з яких уже утворено 51 ОТГ", - йдеться у дописі.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Міністерство регіонального розвитку України підготувало проект адміністративно-територіального устрою Волинської області. Так, пропонують залишитилише 3 райони: Луцький, Ковельський та Володимир-Волинський.Про це повідомив консультант правових питань Асоціації міст України , професор СНУ імені Лесі Українки,"Ось такий проект адміністративно-територіального устрою Волинської області підготовлений в Мінрегіоні: 3 райони (Луцький, Ковельський, Володимир-Волинський), 44 ОТГ.При цьому, у перспективному плані, затвердженому КМУ, передбачено 73 ОТГ, з яких уже утворено 51 ОТГ", - йдеться у дописі.

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