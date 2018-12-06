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На Волині хочуть залишити лише 3 райони. ФОТО

На Волині хочуть залишити лише 3 райони. ФОТО
Міністерство регіонального розвитку України підготувало проект адміністративно-територіального устрою Волинської області. Так, пропонують залишити
лише 3 райони: Луцький, Ковельський та Володимир-Волинський.

Про це повідомив консультант правових питань Асоціації міст України, професор СНУ імені Лесі Українки, Валентин Малиновський.

"Ось такий проект адміністративно-територіального устрою Волинської області підготовлений в Мінрегіоні: 3 райони (Луцький, Ковельський, Володимир-Волинський), 44 ОТГ.
При цьому, у перспективному плані, затвердженому КМУ, передбачено 73 ОТГ, з яких уже утворено 51 ОТГ", - йдеться у дописі.

На Волині хочуть залишити лише 3 райони. ФОТО

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Теги: Мінрегіон, 3 райони, Волинь, проект
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