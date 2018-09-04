«Наполегливість і постійна праця над собою дали результат», – переможець «Лучеськ півмарафону». ФОТО





Забіги відбувалися на трьох дистанціях – 6, 9 та 21 км. Серед тих, хто зголосився долати найдовшу дистанцію – військовослужбовець військової частини 1141 Олександр Андрусик. Гвардієць переміг, посівши друге місце у своїй віковій категорії. Марафон в 21 км він пробіг за 1 годину 19 хвилин, - інформує в



Хлопець розповів, що спортом професійно почав займатися пізно – з 15 років, але вже за короткий час зумів досягти певних результатів.



«У такому віці ті, хто мріє пов’язати своє майбутнє зі спортом, уже досягають високих результатів, стають кандидатами і майстрами спорту. А я у 15 лише почав долати свої перші дистанції. Особливих задатків спортсмена у мене немає, я вважаю себе середньостатистичним українцем. Але можу з упевненістю сказати єдине - наполегливість і постійна праця над собою дали результат. Я вже маю звання кандидата в майстри спорту і на досягнутому зупинятися не бажаю», - каже гвардієць.



23-річний Олександр Андрусик у Нацгвардії служить усього три місяці. Він переконаний, що справжній чоловік повинен уміло володіти зброєю і бути готовим у будь-який момент стати на захист рідної Батьківщини та своїх домівок. Окрім того, тут кожен не лише може здобути нові знання й навички, але й удосконалити власну майстерність.



«Професійний спорт – це колосальна робота, яка фактично не лишає вільного часу. Потрібно постійно дотримуватися режиму харчування, здорового способу життя, регулярно тренуватись, стежити за режимом сну і відпочинку. Але водночас ця робота приносить задоволення і упевненість у собі, своїх силах», - розповів хлопець.



Тим, хто прагне пов’язати своє життя зі спортом і стати марафонцем, Сашко радить: головне – серйозно віднестися до цього і впевнено, поступово йти до омріяної мети.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Минулими вихідними у Луцьку відбувся «Лучеськ півмарафон». Його учасниками стали понад тисяча спортсменів з усієї України.Забіги відбувалися на трьох дистанціях – 6, 9 та 21 км. Серед тих, хто зголосився долати найдовшу дистанцію – військовослужбовець військової частини 1141 Олександр Андрусик. Гвардієць переміг, посівши друге місце у своїй віковій категорії. Марафон в 21 км він пробіг за 1 годину 19 хвилин, - інформує в ійськова частина Національної гвардії України міста Луцьк. Хлопець розповів, що спортом професійно почав займатися пізно – з 15 років, але вже за короткий час зумів досягти певних результатів.«У такому віці ті, хто мріє пов’язати своє майбутнє зі спортом, уже досягають високих результатів, стають кандидатами і майстрами спорту. А я у 15 лише почав долати свої перші дистанції. Особливих задатків спортсмена у мене немає, я вважаю себе середньостатистичним українцем. Але можу з упевненістю сказати єдине - наполегливість і постійна праця над собою дали результат. Я вже маю звання кандидата в майстри спорту і на досягнутому зупинятися не бажаю», - каже гвардієць.23-річнийу Нацгвардії служить усього три місяці. Він переконаний, що справжній чоловік повинен уміло володіти зброєю і бути готовим у будь-який момент стати на захист рідної Батьківщини та своїх домівок. Окрім того, тут кожен не лише може здобути нові знання й навички, але й удосконалити власну майстерність.«Професійний спорт – це колосальна робота, яка фактично не лишає вільного часу. Потрібно постійно дотримуватися режиму харчування, здорового способу життя, регулярно тренуватись, стежити за режимом сну і відпочинку. Але водночас ця робота приносить задоволення і упевненість у собі, своїх силах», - розповів хлопець.Тим, хто прагне пов’язати своє життя зі спортом і стати марафонцем, Сашко радить: головне – серйозно віднестися до цього і впевнено, поступово йти до омріяної мети.

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