Шахрай обдурив юну волинянку на 22 тисячі гривень





Про це пише



Після 21-ої години 10 вересня до Володимир-Волинського відділу поліції звернулася жителька міста, яку шахрай обвів навколо пальця.



Того дня до дівчини зателефонувала невідома особа, яка виявила бажання придбати у заявниці ноутбук Asus, котрий вона виставила на продаж.



Повідомивши телефоном про те, що гроші перераховані на картку дівчини, невідомий шахрай заволодів ноутбуком. Проте кошти дівчина так і не одержала.



Сума нанесених збитків становить 22 000 гривень.

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