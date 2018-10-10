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Шахрай обдурив юну волинянку на 22 тисячі гривень

Шахрай обдурив юну волинянку на 22 тисячі гривень
У Володимирі-Волинському 18-річну місцеву мешканку міста обдурив шахрай.

Про це пише Володимир Медіа.

Після 21-ої години 10 вересня до Володимир-Волинського відділу поліції звернулася жителька міста, яку шахрай обвів навколо пальця.

Того дня до дівчини зателефонувала невідома особа, яка виявила бажання придбати у заявниці ноутбук Asus, котрий вона виставила на продаж.

Повідомивши телефоном про те, що гроші перераховані на картку дівчини, невідомий шахрай заволодів ноутбуком. Проте кошти дівчина так і не одержала.

Сума нанесених збитків становить 22 000 гривень.

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Теги: шахрай, Волинь, інтернет
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