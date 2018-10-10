Шахрай обдурив юну волинянку на 22 тисячі гривень
Сьогодні, 14:31
У Володимирі-Волинському 18-річну місцеву мешканку міста обдурив шахрай.
Про це пише Володимир Медіа.
Після 21-ої години 10 вересня до Володимир-Волинського відділу поліції звернулася жителька міста, яку шахрай обвів навколо пальця.
Того дня до дівчини зателефонувала невідома особа, яка виявила бажання придбати у заявниці ноутбук Asus, котрий вона виставила на продаж.
Повідомивши телефоном про те, що гроші перераховані на картку дівчини, невідомий шахрай заволодів ноутбуком. Проте кошти дівчина так і не одержала.
Сума нанесених збитків становить 22 000 гривень.
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Про це пише Володимир Медіа.
Після 21-ої години 10 вересня до Володимир-Волинського відділу поліції звернулася жителька міста, яку шахрай обвів навколо пальця.
Того дня до дівчини зателефонувала невідома особа, яка виявила бажання придбати у заявниці ноутбук Asus, котрий вона виставила на продаж.
Повідомивши телефоном про те, що гроші перераховані на картку дівчини, невідомий шахрай заволодів ноутбуком. Проте кошти дівчина так і не одержала.
Сума нанесених збитків становить 22 000 гривень.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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