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Покрокова інструкція: як волинянам оформити «Е-пенсію» в «один дотик»

Покрокова інструкція: як волинянам оформити «Е-пенсію» в «один дотик»
Головне управління Пенсійного фонду України у Волинській області презентує запроваджену Пенсійним фондом України нову модель звернення громадян за призначенням пенсії в "один дотик" через веб-портал електронних послуг Фонду.

Про це інформує Головне управління Пенсійного фонду України у Волинській області.

Усі необхідні документи, в тому числі і заяву про призначення виплат, відтепер можна подати в електронному вигляді. А прийти до сервісного центру ПФУ потрібно буде лише раз – для отримання пенсійного посвідчення.

Cервіс передбачає:

- подання документів для призначення пенсії дистанційно в електронному вигляді (заява та копії документів, завірені електронним підписом);

- після прийняття рішення про призначення пенсії повідомлення про необхідність звернення до сервісного центру за отриманням пенсійного посвідчення.

Отже, для того, аби призначити пенсію за "спрощеною" електронною процедурою, необхідно:

- авторизуватися в особистому кабінеті на вебпорталі за допомогою електронного цифрового підпису;

- у розділі особистого кабінету "Заява на призначення пенсії" завантажити весь пакет відсканованих документів, необхідних для призначення пенсії;

- підписати звернення електронним цифровим підписом та надіслати його до підсистеми "Звернення".

Зауважують, при цьому додавати документи (у разі потреби) через свій електронний кабінет можна упродовж трьох місяців. Користувачі веб-порталу отримуватимуть повідомлення про надходження, прийняття документів до розгляду, перебіг їх опрацювання і про призначену пенсію. Час очікування розгляду заяви – десять днів. На вказану при реєстрації електронну пошту або за допомогою СМС) вам надійде запрошення відвідати сервісний центр для отримання пенсійного посвідчення.

Сервіс призначення пенсії в "один дотик" є однією зі складових частин системи надання послуг у сфері пенсійного забезпечення в електронній формі ("Е-ПЕНСІЯ"), що реалізується Пенсійним фондом України і включає заходи з переведення в електронну форму надання послуг та організацію обміну даними з державними реєстрами для зменшення паперового документообігу при наданні послуг.

Впровадження такої системи спрощує взаємодію громадян з Пенсійним фондом України, дозволяє зменшити витрати часу осіб, які звертаються за призначенням пенсії, забезпечує максимально комфортні умови для отримання послуг, не виходячи з дому.

Довідково:

на веб-порталі електронних послуг Пенсійного фонду України працює низка сервісів для пенсіонерів, застрахованих осіб та страхувальників. Це, зокрема:

- налаштування послуги безкоштовного СМС-інформування (щодо призначення/перерахунку пенсії; сплати страхових внесків роботодавцем та страхового стажу особи);

- отримання довідок, достовірність яких підтверджується QR-кодом (про розмір сплачених внесків (форма ОК-5), витяг із реєстру застрахованих осіб, довідка про розмір пенсії);

- отримання застрахованими особами через особистий кабінет інформації про страховий стаж та щомісячні відрахування єдиного соціального внеску роботодавцем;

- кабінет страхувальника, через який можна отримати інформацію стосовно сплати єдиного соціального внеску, в тому числі щодо заборгованості підприємства з цього виду платежу, а також електронні «Довідки про трудовий та страховий стаж» працівників для розрахунку суми виплати за час тимчасової непрацездатності."

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Теги: «Е-пенсія», поради волинянам, проект
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Коментарі 1
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Брехня!!! документи ви завантажете, якщо звичайно авторизуєтесь бо тут є теж трабли.... а далі Вас пошлють по колу брати довідки з архівів (акцентую на слові ПОШЛЮТЬ бо державна структура не може з якихось причин витрибувати потрібну для неї інформацію в ДЕРДЖАВНОМУ архіві) а довівідки з архіву даються протягом місяця... тому ця Є-пенсія МІШУРА!!!! для міжнародних донорів що у нас щось робиться....
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