Покрокова інструкція: як волинянам оформити «Е-пенсію» в «один дотик»





Про це інформує



Усі необхідні документи, в тому числі і заяву про призначення виплат, відтепер можна подати в електронному вигляді. А прийти до сервісного центру ПФУ потрібно буде лише раз – для отримання пенсійного посвідчення.



Cервіс передбачає:



- подання документів для призначення пенсії дистанційно в електронному вигляді (заява та копії документів, завірені електронним підписом);



- після прийняття рішення про призначення пенсії повідомлення про необхідність звернення до сервісного центру за отриманням пенсійного посвідчення.



Отже, для того, аби призначити пенсію за "спрощеною" електронною процедурою, необхідно:



- авторизуватися в особистому кабінеті на вебпорталі за допомогою електронного цифрового підпису;



- у розділі особистого кабінету "Заява на призначення пенсії" завантажити весь пакет відсканованих документів, необхідних для призначення пенсії;



- підписати звернення електронним цифровим підписом та надіслати його до підсистеми "Звернення".



Зауважують, при цьому додавати документи (у разі потреби) через свій електронний кабінет можна упродовж трьох місяців. Користувачі веб-порталу отримуватимуть повідомлення про надходження, прийняття документів до розгляду, перебіг їх опрацювання і про призначену пенсію. Час очікування розгляду заяви – десять днів. На вказану при реєстрації електронну пошту або за допомогою СМС) вам надійде запрошення відвідати сервісний центр для отримання пенсійного посвідчення.



Сервіс призначення пенсії в "один дотик" є однією зі складових частин системи надання послуг у сфері пенсійного забезпечення в електронній формі ("Е-ПЕНСІЯ"), що реалізується Пенсійним фондом України і включає заходи з переведення в електронну форму надання послуг та організацію обміну даними з державними реєстрами для зменшення паперового документообігу при наданні послуг.



Впровадження такої системи спрощує взаємодію громадян з Пенсійним фондом України, дозволяє зменшити витрати часу осіб, які звертаються за призначенням пенсії, забезпечує максимально комфортні умови для отримання послуг, не виходячи з дому.



Довідково:



на веб-порталі електронних послуг Пенсійного фонду України працює низка сервісів для пенсіонерів, застрахованих осіб та страхувальників. Це, зокрема:



- налаштування послуги безкоштовного СМС-інформування (щодо призначення/перерахунку пенсії; сплати страхових внесків роботодавцем та страхового стажу особи);



- отримання довідок, достовірність яких підтверджується QR-кодом (про розмір сплачених внесків (форма ОК-5), витяг із реєстру застрахованих осіб, довідка про розмір пенсії);



- отримання застрахованими особами через особистий кабінет інформації про страховий стаж та щомісячні відрахування єдиного соціального внеску роботодавцем;



- кабінет страхувальника, через який можна отримати інформацію стосовно сплати єдиного соціального внеску, в тому числі щодо заборгованості підприємства з цього виду платежу, а також електронні «Довідки про трудовий та страховий стаж» працівників для розрахунку суми виплати за час тимчасової непрацездатності."



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Головне управління Пенсійного фонду України у Волинській області презентує запроваджену Пенсійним фондом України нову модель звернення громадян за призначенням пенсії в "один дотик" через веб-портал електронних послуг Фонду.Про це інформує Головне управління Пенсійного фонду України у Волинській області.Усі необхідні документи, в тому числі і заяву про призначення виплат, відтепер можна подати в електронному вигляді. А прийти до сервісного центру ПФУ потрібно буде лише раз – для отримання пенсійного посвідчення.- подання документів для призначення пенсії дистанційно в електронному вигляді (заява та копії документів, завірені електронним підписом);- після прийняття рішення про призначення пенсії повідомлення про необхідність звернення до сервісного центру за отриманням пенсійного посвідчення.Отже, для того, абиелектронною процедурою, необхідно:- авторизуватися в особистому кабінеті на вебпорталі за допомогою електронного цифрового підпису;- у розділі особистого кабінету "Заява на призначення пенсії" завантажити весь пакет відсканованих документів, необхідних для призначення пенсії;- підписати звернення електронним цифровим підписом та надіслати його до підсистеми "Звернення".Зауважують, при цьому додавати документи (у разі потреби) через свій електронний кабінет можна упродовж трьох місяців. Користувачі веб-порталу отримуватимуть повідомлення про надходження, прийняття документів до розгляду, перебіг їх опрацювання і про призначену пенсію. Час очікування розгляду заяви – десять днів. На вказану при реєстрації електронну пошту або за допомогою СМС) вам надійде запрошення відвідати сервісний центр для отримання пенсійного посвідчення.Сервіс призначення пенсії в "один дотик" є однією зі складових частин системи надання послуг у сфері пенсійного забезпечення в електронній формі ("Е-ПЕНСІЯ"), що реалізується Пенсійним фондом України і включає заходи з переведення в електронну форму надання послуг та організацію обміну даними з державними реєстрами для зменшення паперового документообігу при наданні послуг.Впровадження такої системи спрощує взаємодію громадян з Пенсійним фондом України, дозволяє зменшити витрати часу осіб, які звертаються за призначенням пенсії, забезпечує максимально комфортні умови для отримання послуг, не виходячи з дому.

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