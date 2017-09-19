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У Ковелі відкрили перший поверх нової дитячої поліклініки. ФОТО

У Ковелі відкрили перший поверх нової дитячої поліклініки. ФОТО
У Ковелі в приміщенні пологового будинку відкрили перший поверх нової дитячої поліклініки. Реконструкцію приміщення здійснили за кошти Світового банку.

Про це йдеться на сайті Ковельської міськради.

В урочистій події взяв участь міський голова Олег Кіндер. Він найперше привітав колектив ще з одним успіхом. Також Олег Олексійович пригадав, що спочатку були дещо інші плани - провести капітальний ремонт нинішнього поліклініки на вулиці Олени Пчілки, 19. Проте, спеціалісти, які обстежили об’єкт, зазначили, що він перебуває в аварійному стані і жодних надбудов, кардинальних перетворень не витримає. Тоді і виникла думка задіяти площі пологового будинку. Цю ініціативу підтримало і керівництво МТМО.

"Дуже радію, що на сьогодні ми уже маємо результат. Поліклініка скоро прийме своїх перших маленьких відвідувачів. Переконаний, що їх зустрінуть чудові спеціалісти, фахівці своєї справи", - підкреслив Олег Олексійович.

Завідувач дитячої поліклініки Леся Гончарова провела невелику екскурсію закладом. Розповіла, що на першому поверсі працюватиме чотири лікарі-спеціалісти, також тут розміститься реєстратура, лабораторії, подбали про сучасну санітарну кімнату, облаштували окремий вхід для пацієнтів, які матимуть підозру на інфекційні захворювання.

"Ми вклали сюди свої серце і душу. Дуже старались, аби діткам, їх батькам було комфортно у нас, затишно, щоб вони почувались, наче вдома. Аби малеча не нудьгувала, налаштувалась на позитив подбаємо про ігровий куточок. А для настрою стіни уже ми прикрасили яскравими малюнками, також розвісили роботи юних ковельських художників", - ділиться зробленим і планами Леся Миколаївна.

Поруч з поліклінікою розпочинає працювати бригада будівельників. Вони займуться облаштуванням нових паркувальних місць, адже з часом і потік транспорту тут теж збільшиться.

"У нас тут буде центр материнства і дитинства. В одному приміщенні працюватимуть - амбулаторія педіатрична, дитяче відділення, дитяча поліклініка, пологовий будинок, стаціонарне відділення. Подбаємо і про благоустрій території, неодмінно встановимо ігоровий майданчик для дітвори", - розповів про найближчу перспективу головний лікар МТМО Олег Самчук.

Він також зазначив, що впродовж найближчих місяців завершать ремонт і другого поверху і тоді дитяча поліклініка остаточно змінить своє місце прописки у Ковелі. Поки пацієнтів будуть паралельно приймати за двома адресами. Тож керівник МТМО перепрошує за тимчасові незручності.

У Ковелі відкрили перший поверх нової дитячої поліклініки. ФОТО
У Ковелі відкрили перший поверх нової дитячої поліклініки. ФОТО
У Ковелі відкрили перший поверх нової дитячої поліклініки. ФОТО
У Ковелі відкрили перший поверх нової дитячої поліклініки. ФОТО
У Ковелі відкрили перший поверх нової дитячої поліклініки. ФОТО
У Ковелі відкрили перший поверх нової дитячої поліклініки. ФОТО
У Ковелі відкрили перший поверх нової дитячої поліклініки. ФОТО
У Ковелі відкрили перший поверх нової дитячої поліклініки. ФОТО
У Ковелі відкрили перший поверх нової дитячої поліклініки. ФОТО
У Ковелі відкрили перший поверх нової дитячої поліклініки. ФОТО
У Ковелі відкрили перший поверх нової дитячої поліклініки. ФОТО
У Ковелі відкрили перший поверх нової дитячої поліклініки. ФОТО
У Ковелі відкрили перший поверх нової дитячої поліклініки. ФОТО
У Ковелі відкрили перший поверх нової дитячої поліклініки. ФОТО

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Теги: дитяча поліклініка, відкриття, Ковель
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