На Волині судили військовослужбовця, який попався п’яним на посту
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У військовій частині під час добового чергування кулеметник взводу охорони напився оковитої.
Військова прокуратура Луцького гарнізону направила до Ковельського міськрайонного суду справу про притягнення до адміністративної відповідальності 28-річного військовослужбовця за контрактом, який є кулеметником взводу охорони військової частини А 2042 і проживає у Ковелі, - пише Район.Ковель.
У матеріалах справи йдеться, що 21 липня 2019 року він вчинив недбале ставлення до військової служби у зв’язку з перебуванням у нетверезому стані під час несення служби у добовому наряді.
В судовому засіданні кулеметник свою провину визнав та просив суворо не карати.
Постановою суду на нього накладено адміністративне стягнення у виді штрафу в розмірі 2 тисячі 465 гривень та стягнуто на користь держави судовий збір в сумі 384 гривні 20 копійок.
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Військова прокуратура Луцького гарнізону направила до Ковельського міськрайонного суду справу про притягнення до адміністративної відповідальності 28-річного військовослужбовця за контрактом, який є кулеметником взводу охорони військової частини А 2042 і проживає у Ковелі, - пише Район.Ковель.
У матеріалах справи йдеться, що 21 липня 2019 року він вчинив недбале ставлення до військової служби у зв’язку з перебуванням у нетверезому стані під час несення служби у добовому наряді.
В судовому засіданні кулеметник свою провину визнав та просив суворо не карати.
Постановою суду на нього накладено адміністративне стягнення у виді штрафу в розмірі 2 тисячі 465 гривень та стягнуто на користь держави судовий збір в сумі 384 гривні 20 копійок.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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