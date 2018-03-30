вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Волині судили військовослужбовця, який попався п’яним на посту

На Волині судили військовослужбовця, який попався п’яним на посту
У військовій частині під час добового чергування кулеметник взводу охорони напився оковитої.

Військова прокуратура Луцького гарнізону направила до Ковельського міськрайонного суду справу про притягнення до адміністративної відповідальності 28-річного військовослужбовця за контрактом, який є кулеметником взводу охорони військової частини А 2042 і проживає у Ковелі, - пише Район.Ковель.

У матеріалах справи йдеться, що 21 липня 2019 року він вчинив недбале ставлення до військової служби у зв’язку з перебуванням у нетверезому стані під час несення служби у добовому наряді.

В судовому засіданні кулеметник свою провину визнав та просив суворо не карати.

Постановою суду на нього накладено адміністративне стягнення у виді штрафу в розмірі 2 тисячі 465 гривень та стягнуто на користь держави судовий збір в сумі 384 гривні 20 копійок.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: військовослужбовець, суд
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Онкохвора дівчинка з Волині мріє про зустріч з Олегом Винником
«Він був справжнім»: Луцьк попрощався із загиблим на Сході Олександром Білоусом. ФОТО
Прописаний на Одещині, як потрапив на Волинь – не знає: у Луцьку на вокзалі вже 2 місяці живе 90-річний дідусь
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині судили військовослужбовця, який попався п’яним на посту
Сьогодні, 15:19
У Харкові небезпечна інфекція «скосила» 6 школярів
Сьогодні, 15:07
Покрокова інструкція: як волинянам оформити «Е-пенсію» в «один дотик»
Сьогодні, 15:00
Кривава ДТП під Луцьком: один з учасників втік з місця пригоди. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 14:35
Шахрай обдурив юну волинянку на 22 тисячі гривень
Сьогодні, 14:31
Схожі новини
На Волині військовослужбовцю дали 3 роки тюрми за крадіжку На Волині військовослужбовцю дали 3 роки тюрми за крадіжку
30 березень, 2018, 15:03
На Волині військовослужбовця покарали за оборудки з харчуванням На Волині військовослужбовця покарали за оборудки з харчуванням
29 листопад, 2017, 15:37
Зайцева шитиме одяг, а Дронов працюватиме у полі: в яких умовах живуть засуджені за харківську аварію. ВІДЕО Зайцева шитиме одяг, а Дронов працюватиме у полі: в яких умовах живуть засуджені за харківську аварію. ВІДЕО
Сьогодні, 12:18
Скандальний луцький альфонс, попри вирок, продовжує гуляти на волі Скандальний луцький альфонс, попри вирок, продовжує гуляти на волі
10 вересень, 11:29
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині судили військовослужбовця, який попався п’яним на посту
Сьогодні, 15:19
 0
У Харкові небезпечна інфекція «скосила» 6 школярів
Сьогодні, 15:07
 0
Покрокова інструкція: як волинянам оформити «Е-пенсію» в «один дотик»
Сьогодні, 15:00
 0
Кривава ДТП під Луцьком: один з учасників втік з місця пригоди. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 14:35
 0
Шахрай обдурив юну волинянку на 22 тисячі гривень
Сьогодні, 14:31
 0
Медіа
відео
1/8
﻿