Лучан просять поділитись власними ретросвітлинами зоопарку в честь 40-річчя звіринця

У жовтні 2019 року луцький звіринець відзначатиме 40 років з дня створення. В честь свята лучан запрошують долучитись до цікавої події.Про це повідомили на сторінці зоопарку у Facebook.«Мабуть, лише одиниці з вас знають, що у жовтні Луцький зоопарк відзначить 40 років із часу заснування. Наразі невеличке святкування ми запланували на 20 або 27 жовтня (як ви розумієте, остаточну дату відкорегує примхлива осіння погода). І готуємо чимало приємних сюрпризів для усіх гостей, про які розповімо згодом, за кілька тижнів.А сьогодні звертаємося до кожного з вас з проханням долучитися до створення такого собі полотна, яке б показало нашу минувшину, що складається із безлічі великих та малих ваших історій, які можна об’єднати під символічною назвою «Луцькому зоопарку – з любов’ю!» – йдеться у дописі.Лучан просять знайти старі світлини, на яких зображений зоопарк. Із цих світлин планують зробити виставку та архів, аби до 50-річного ювілею створити сувенірний альбом.«Коли фото давні і дорогі вам як згадка, зробіть, будь ласка, сканкопію. Або принесіть нам, ми відскануємо і за день-другий повернемо (одразу віддати не зможемо - не маємо відповідної техніки, на жаль)» – пишуть на сторінці зоопарку.«А, окрім цього, просимо розміщувати світлини та особливі історії, пов’язані із зоопарком, про вас, родину чи знайомих, на нашій сторінці у соцмережі «Фейсбук». І п’ятьом авторам, чиї оповідки наберуть САМЕ ТУТ найбільше вподобань, ми подаруємо сертифікат на безкоштовне відвідування зоопарку упродовж 2020 року – уже від нас з любов’ю», – резюмували у дописі.