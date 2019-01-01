Лучан просять поділитись власними ретросвітлинами зоопарку в честь 40-річчя звіринця
Сьогодні, 15:28
У жовтні 2019 року луцький звіринець відзначатиме 40 років з дня створення. В честь свята лучан запрошують долучитись до цікавої події.
Про це повідомили на сторінці зоопарку у Facebook.
«Мабуть, лише одиниці з вас знають, що у жовтні Луцький зоопарк відзначить 40 років із часу заснування. Наразі невеличке святкування ми запланували на 20 або 27 жовтня (як ви розумієте, остаточну дату відкорегує примхлива осіння погода). І готуємо чимало приємних сюрпризів для усіх гостей, про які розповімо згодом, за кілька тижнів.
А сьогодні звертаємося до кожного з вас з проханням долучитися до створення такого собі полотна, яке б показало нашу минувшину, що складається із безлічі великих та малих ваших історій, які можна об’єднати під символічною назвою «Луцькому зоопарку – з любов’ю!» – йдеться у дописі.
Лучан просять знайти старі світлини, на яких зображений зоопарк. Із цих світлин планують зробити виставку та архів, аби до 50-річного ювілею створити сувенірний альбом.
«Коли фото давні і дорогі вам як згадка, зробіть, будь ласка, сканкопію. Або принесіть нам, ми відскануємо і за день-другий повернемо (одразу віддати не зможемо - не маємо відповідної техніки, на жаль)» – пишуть на сторінці зоопарку.
«А, окрім цього, просимо розміщувати світлини та особливі історії, пов’язані із зоопарком, про вас, родину чи знайомих, на нашій сторінці у соцмережі «Фейсбук». І п’ятьом авторам, чиї оповідки наберуть САМЕ ТУТ найбільше вподобань, ми подаруємо сертифікат на безкоштовне відвідування зоопарку упродовж 2020 року – уже від нас з любов’ю», – резюмували у дописі.
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Про це повідомили на сторінці зоопарку у Facebook.
«Мабуть, лише одиниці з вас знають, що у жовтні Луцький зоопарк відзначить 40 років із часу заснування. Наразі невеличке святкування ми запланували на 20 або 27 жовтня (як ви розумієте, остаточну дату відкорегує примхлива осіння погода). І готуємо чимало приємних сюрпризів для усіх гостей, про які розповімо згодом, за кілька тижнів.
А сьогодні звертаємося до кожного з вас з проханням долучитися до створення такого собі полотна, яке б показало нашу минувшину, що складається із безлічі великих та малих ваших історій, які можна об’єднати під символічною назвою «Луцькому зоопарку – з любов’ю!» – йдеться у дописі.
Лучан просять знайти старі світлини, на яких зображений зоопарк. Із цих світлин планують зробити виставку та архів, аби до 50-річного ювілею створити сувенірний альбом.
«Коли фото давні і дорогі вам як згадка, зробіть, будь ласка, сканкопію. Або принесіть нам, ми відскануємо і за день-другий повернемо (одразу віддати не зможемо - не маємо відповідної техніки, на жаль)» – пишуть на сторінці зоопарку.
«А, окрім цього, просимо розміщувати світлини та особливі історії, пов’язані із зоопарком, про вас, родину чи знайомих, на нашій сторінці у соцмережі «Фейсбук». І п’ятьом авторам, чиї оповідки наберуть САМЕ ТУТ найбільше вподобань, ми подаруємо сертифікат на безкоштовне відвідування зоопарку упродовж 2020 року – уже від нас з любов’ю», – резюмували у дописі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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