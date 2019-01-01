Де на Волині та у Луцьку не буде світла 12 вересня

На Волині в зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 12 вересня відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо:1. 09:00 - 17:00Бригада с. Сіраківка2. 09:00 - 17:00м. Володимир - Волинський., вул.: Марка Черемшини, Огієнка, Шопена, ПривокзальнаВимкнень споживачів не заплановано.Вимкнень споживачів не заплановано.Вимкнень споживачів не заплановано.1. 8:30-17:00ПЛ-0,4кВ КТП-144 м.КіверціФОП Скарвінко Віра ЮліанівнаПЛ-0,4кВ КТП-144 м.Ківерцівул.Козацька,буд.1-30,пров.Козацький,вул.Залізнична,25-37/непарні/,вул.Мічуріна,буд.1-30вул.Медвєвєва,буд.1-30вул.Воровського,буд.1-71вул.Зелена,буд.1-26, вул.П.Савельєвої,буд.1-27Вимкнень споживачів не заплановано.Вимкнень споживачів не заплановано.1. 09:30-17:00ТП-560, ТП-86- «ЛуцькВодоканал»,Перукарня «Характер» пров. Качалова,вул. Лєскова, Приміська,вул. Ковельська 157-177, 158-1661. 9:00 – 17:00Церква, ФОП КасянчукС. Смолигів, вул. Миру2. 9:00 – 17:00ФОП Мамотюк, ФОП Войтюк, Державна установа"Вол. обл. фітосанітарна лабор-я", ТзОВ "ЮВАН", ФАП, ФОП Глинюк, ТзОВ "ТЕРМІНАЛ", Релігійна громада церкви ЄХБ "Вефіль", ФОП Гордійчук О.А., ПП Линчук, ПАТ "Луцькводоканал" (водозабір); дитсадок, школа, ФАП с. Тарасове, ФОП Рєдін, СГПП"Плодорозсадник Луцький", Садівниче товариство "Дружба", ОСББ "Рідна домівка", ФОП Кусевич, ПП "Універсам", МПП "Контакт-Сервіс"; артсердловина, ФАП с. Зміїнець, ФОП Ткач, ФОП Павлюк С.О., Мале підприємство "Індустрія", ТзОВ"ІРС СІСТЕМ", ПВП "Оазис", ФОП Клос, ДОМ-Луцьк, ПАТ "Луцькводоканал" (КНС), ФОП Третякова, ПАТ "Укрнафта" (АЗС), ФОП Вільчинський, ПМП "Інвід", ТОВ "ВОГ РІТЕЙЛ", ПП "Куртушка", ТзОВ "Леся - Плюс", ФОП Мензул, Немирів-оіл с. Зміїнець,с. Тарасове, вул. Центральна, Квітнева, тиха, Молодіжна. Володимирська, Центральна, Набережна, Городоцька, Хмельницького, Шкільна, Поліська, Шевченка, Волі, Польова.В.Омеляник, вул. Володимирська.Вимкнень споживачів не заплановано.Вимкнень споживачів не заплановано.Вимкнень споживачів не заплановано.1. 09:00-17:00м.Нововолинськвул.Молодіжна, 1-16вул.Раціоналізаторіввул.Івасюка, 9-16Вимкнень споживачів не заплановано.1 ПЛ-0,4 кВ КТП-116 9:00-17:00 Церква с.Уляники с.Уляники, вул. Зелена, Молодіжна2 ПЛ-0,4 кВ ЩТП-514 9:00-17:00 с.Уляники, вул.Лісова3 ПЛ-0,4 кВ ЩТП-479 9:00-17:00 с.Олександрівка, вул.Дачна4 ПЛ-0,4 кВ КТП-255 9:00-17:00 МПП "Дельта" (магазин в.Виговська) м.Рожище, вул.Польова, Виговського, Гранична(непарні), Толстого, Шведа5 ПЛ-0,4 кВ ЩТП-56 9:00-17:00 с.Берегове ППМ, корівник, артсвердловина, церква. с.Берегове, вул. Набережна,12-36,27-77.6 ПЛ-0,4 кВ КТП-181 9:00-17:00 с.Доросині корівник. с.Доросині, вул Громуш.7 ПЛ-0,4 кВ КТП-511 9:00-17:00 с.Копачівка вул.Сонячна, Рожищенська,54-728 ПЛ-0,4 кВ КТП-263 9:00-17:00 с.Ворончин овочесховище. с.Ворончин, вул.Шевченка,4,6,89 ПЛ-0,4 кВ КТП-164 9:00-17:00 с.Щурин ГРП, бригади. с.Щурин, вул.Перемоги.10 ПЛ-0,4 кВ КТП-117 9:00-17:00 с.Уляники школа, шкільна майстерня, котельня, дитсадок, молитовний будинок. с.Уляники, вул.Лісова.11 ПЛ-0,4 кВ від КТП-23 9:00-17:00 с.Козин магазин, торговий кіоск, СКЗ-21 с.Козин, вул.Ковельська12 ПЛ-10 кВ Л34-04 9:00-17:00 с.Щурин , с.Квітневе с.Щурин , с.Квітневе13 ПЛ-10кВ Л18-04 9:00-17:00 м.Рожище деревообробні цехи, виробничі бази, столярні цехи, ветлабораторія, контора, майстерні, школа №1, ГРП, молитовний будинок, виробнича база, магазин №2, стадіон, паливний склад, складське приміщення, ветлікарня, ГРП-2, цех по переробці м’яса, АЗС. м.Рожище вул.Гагаріна, 1Травня,9-31, Кармелюка,3-11, Хмельницького,3-12, Курбаса, Польова, Виговського, Толстого, Шведа, Гранична, 1-28,28-83,Трудова,14 ПЛ-10кВ Л30-05 9:00-17:00 с.Ужовас.Залісціс.Кременець с.Ужовас.Залісціс.Кременець15 ПЛ-10кВ Л69-01 9:00-17:00 с.Носачевичіс.Вишенькис.Носачевичіс.Вишеньки16 ПЛ-10кВ Л69-02 9:00-17:00 с.Олешковичіс.Єлизаветинс.Носачевичі с.Олешковичіс.Єлизаветинс.НосачевичіВимкнень споживачів не заплановано.Вимкнень споживачів не заплановано.