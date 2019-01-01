Де на Волині та у Луцьку не буде світла 12 вересня
Сьогодні, 19:00
На Волині в зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 12 вересня відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо:
Володимир-Волинський район
1. 09:00 - 17:00
Бригада с. Сіраківка
2. 09:00 - 17:00
м. Володимир - Волинський., вул.: Марка Черемшини, Огієнка, Шопена, Привокзальна
Горохівський район
Вимкнень споживачів не заплановано.
Іваничівський район
Вимкнень споживачів не заплановано.
Камінь-Каширський район
Вимкнень споживачів не заплановано.
Ківерцівський район
1. 8:30-17:00
ПЛ-0,4кВ КТП-144 м.Ківерці
ФОП Скарвінко Віра Юліанівна
ПЛ-0,4кВ КТП-144 м.Ківерці
вул.Козацька,буд.1-30,пров.Козацький,вул.Залізнична,25-37/непарні/,
вул.Мічуріна,буд.1-30
вул.Медвєвєва,буд.1-30
вул.Воровського,буд.1-71
вул.Зелена,буд.1-26, вул.П.Савельєвої,буд.1-27
Ковельський район
Вимкнень споживачів не заплановано.
Локачинський район
Вимкнень споживачів не заплановано.
місто Луцьк
1. 09:30-17:00
ТП-560, ТП-86- «ЛуцькВодоканал»,
Перукарня «Характер» пров. Качалова,
вул. Лєскова, Приміська,
вул. Ковельська 157-177, 158-166
Луцький район
1. 9:00 – 17:00
Церква, ФОП Касянчук
С. Смолигів, вул. Миру
2. 9:00 – 17:00
ФОП Мамотюк, ФОП Войтюк, Державна установа"Вол. обл. фітосанітарна лабор-я", ТзОВ "ЮВАН", ФАП, ФОП Глинюк, ТзОВ "ТЕРМІНАЛ", Релігійна громада церкви ЄХБ "Вефіль", ФОП Гордійчук О.А., ПП Линчук, ПАТ "Луцькводоканал" (водозабір); дитсадок, школа, ФАП с. Тарасове, ФОП Рєдін, СГПП"Плодорозсадник Луцький", Садівниче товариство "Дружба", ОСББ "Рідна домівка", ФОП Кусевич, ПП "Універсам", МПП "Контакт-Сервіс"; артсердловина, ФАП с. Зміїнець, ФОП Ткач, ФОП Павлюк С.О., Мале підприємство "Індустрія", ТзОВ"ІРС СІСТЕМ", ПВП "Оазис", ФОП Клос, ДОМ-Луцьк, ПАТ "Луцькводоканал" (КНС), ФОП Третякова, ПАТ "Укрнафта" (АЗС), ФОП Вільчинський, ПМП "Інвід", ТОВ "ВОГ РІТЕЙЛ", ПП "Куртушка", ТзОВ "Леся - Плюс", ФОП Мензул, Немирів-оіл с. Зміїнець,
с. Тарасове, вул. Центральна, Квітнева, тиха, Молодіжна. Володимирська, Центральна, Набережна, Городоцька, Хмельницького, Шкільна, Поліська, Шевченка, Волі, Польова.
В.Омеляник, вул. Володимирська.
Любомльський та Шацький райони
Вимкнень споживачів не заплановано.
Любешівський район
Вимкнень споживачів не заплановано.
Маневицький район
Вимкнень споживачів не заплановано.
місто Нововолинськ
1. 09:00-17:00
м.Нововолинськ
вул.Молодіжна, 1-16
вул.Раціоналізаторів
вул.Івасюка, 9-16
Ратнівський район
Вимкнень споживачів не заплановано.
Рожищенський район
1 ПЛ-0,4 кВ КТП-116 9:00-17:00 Церква с.Уляники с.Уляники, вул. Зелена, Молодіжна
2 ПЛ-0,4 кВ ЩТП-514 9:00-17:00 с.Уляники, вул.Лісова
3 ПЛ-0,4 кВ ЩТП-479 9:00-17:00 с.Олександрівка, вул.Дачна
4 ПЛ-0,4 кВ КТП-255 9:00-17:00 МПП "Дельта" (магазин в.Виговська) м.Рожище, вул.Польова, Виговського, Гранична(непарні), Толстого, Шведа
5 ПЛ-0,4 кВ ЩТП-56 9:00-17:00 с.Берегове ППМ, корівник, артсвердловина, церква. с.Берегове, вул. Набережна,12-36,27-77.
6 ПЛ-0,4 кВ КТП-181 9:00-17:00 с.Доросині корівник. с.Доросині, вул Громуш.
7 ПЛ-0,4 кВ КТП-511 9:00-17:00 с.Копачівка вул.Сонячна, Рожищенська,54-72
8 ПЛ-0,4 кВ КТП-263 9:00-17:00 с.Ворончин овочесховище. с.Ворончин, вул.Шевченка,4,6,8
9 ПЛ-0,4 кВ КТП-164 9:00-17:00 с.Щурин ГРП, бригади. с.Щурин, вул.Перемоги.
10 ПЛ-0,4 кВ КТП-117 9:00-17:00 с.Уляники школа, шкільна майстерня, котельня, дитсадок, молитовний будинок. с.Уляники, вул.Лісова.
11 ПЛ-0,4 кВ від КТП-23 9:00-17:00 с.Козин магазин, торговий кіоск, СКЗ-21 с.Козин, вул.Ковельська
12 ПЛ-10 кВ Л34-04 9:00-17:00 с.Щурин , с.Квітневе с.Щурин , с.Квітневе
13 ПЛ-10кВ Л18-04 9:00-17:00 м.Рожище деревообробні цехи, виробничі бази, столярні цехи, ветлабораторія, контора, майстерні, школа №1, ГРП, молитовний будинок, виробнича база, магазин №2, стадіон, паливний склад, складське приміщення, ветлікарня, ГРП-2, цех по переробці м’яса, АЗС. м.Рожище вул.Гагаріна, 1Травня,9-31, Кармелюка,3-11, Хмельницького,3-12, Курбаса, Польова, Виговського, Толстого, Шведа, Гранична, 1-28,28-83,Трудова,
14 ПЛ-10кВ Л30-05 9:00-17:00 с.Ужова
с.Залісці
с.Кременець с.Ужова
с.Залісці
с.Кременець
15 ПЛ-10кВ Л69-01 9:00-17:00 с.Носачевичі
с.Вишеньки
с.Носачевичі
с.Вишеньки
16 ПЛ-10кВ Л69-02 9:00-17:00 с.Олешковичі
с.Єлизаветин
с.Носачевичі с.Олешковичі
с.Єлизаветин
с.Носачевичі
Старовижівський район
Вимкнень споживачів не заплановано.
Турійський район
Вимкнень споживачів не заплановано.
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Володимир-Волинський район
1. 09:00 - 17:00
Бригада с. Сіраківка
2. 09:00 - 17:00
м. Володимир - Волинський., вул.: Марка Черемшини, Огієнка, Шопена, Привокзальна
Горохівський район
Вимкнень споживачів не заплановано.
Іваничівський район
Вимкнень споживачів не заплановано.
Камінь-Каширський район
Вимкнень споживачів не заплановано.
Ківерцівський район
1. 8:30-17:00
ПЛ-0,4кВ КТП-144 м.Ківерці
ФОП Скарвінко Віра Юліанівна
ПЛ-0,4кВ КТП-144 м.Ківерці
вул.Козацька,буд.1-30,пров.Козацький,вул.Залізнична,25-37/непарні/,
вул.Мічуріна,буд.1-30
вул.Медвєвєва,буд.1-30
вул.Воровського,буд.1-71
вул.Зелена,буд.1-26, вул.П.Савельєвої,буд.1-27
Ковельський район
Вимкнень споживачів не заплановано.
Локачинський район
Вимкнень споживачів не заплановано.
місто Луцьк
1. 09:30-17:00
ТП-560, ТП-86- «ЛуцькВодоканал»,
Перукарня «Характер» пров. Качалова,
вул. Лєскова, Приміська,
вул. Ковельська 157-177, 158-166
Луцький район
1. 9:00 – 17:00
Церква, ФОП Касянчук
С. Смолигів, вул. Миру
2. 9:00 – 17:00
ФОП Мамотюк, ФОП Войтюк, Державна установа"Вол. обл. фітосанітарна лабор-я", ТзОВ "ЮВАН", ФАП, ФОП Глинюк, ТзОВ "ТЕРМІНАЛ", Релігійна громада церкви ЄХБ "Вефіль", ФОП Гордійчук О.А., ПП Линчук, ПАТ "Луцькводоканал" (водозабір); дитсадок, школа, ФАП с. Тарасове, ФОП Рєдін, СГПП"Плодорозсадник Луцький", Садівниче товариство "Дружба", ОСББ "Рідна домівка", ФОП Кусевич, ПП "Універсам", МПП "Контакт-Сервіс"; артсердловина, ФАП с. Зміїнець, ФОП Ткач, ФОП Павлюк С.О., Мале підприємство "Індустрія", ТзОВ"ІРС СІСТЕМ", ПВП "Оазис", ФОП Клос, ДОМ-Луцьк, ПАТ "Луцькводоканал" (КНС), ФОП Третякова, ПАТ "Укрнафта" (АЗС), ФОП Вільчинський, ПМП "Інвід", ТОВ "ВОГ РІТЕЙЛ", ПП "Куртушка", ТзОВ "Леся - Плюс", ФОП Мензул, Немирів-оіл с. Зміїнець,
с. Тарасове, вул. Центральна, Квітнева, тиха, Молодіжна. Володимирська, Центральна, Набережна, Городоцька, Хмельницького, Шкільна, Поліська, Шевченка, Волі, Польова.
В.Омеляник, вул. Володимирська.
Любомльський та Шацький райони
Вимкнень споживачів не заплановано.
Любешівський район
Вимкнень споживачів не заплановано.
Маневицький район
Вимкнень споживачів не заплановано.
місто Нововолинськ
1. 09:00-17:00
м.Нововолинськ
вул.Молодіжна, 1-16
вул.Раціоналізаторів
вул.Івасюка, 9-16
Ратнівський район
Вимкнень споживачів не заплановано.
Рожищенський район
1 ПЛ-0,4 кВ КТП-116 9:00-17:00 Церква с.Уляники с.Уляники, вул. Зелена, Молодіжна
2 ПЛ-0,4 кВ ЩТП-514 9:00-17:00 с.Уляники, вул.Лісова
3 ПЛ-0,4 кВ ЩТП-479 9:00-17:00 с.Олександрівка, вул.Дачна
4 ПЛ-0,4 кВ КТП-255 9:00-17:00 МПП "Дельта" (магазин в.Виговська) м.Рожище, вул.Польова, Виговського, Гранична(непарні), Толстого, Шведа
5 ПЛ-0,4 кВ ЩТП-56 9:00-17:00 с.Берегове ППМ, корівник, артсвердловина, церква. с.Берегове, вул. Набережна,12-36,27-77.
6 ПЛ-0,4 кВ КТП-181 9:00-17:00 с.Доросині корівник. с.Доросині, вул Громуш.
7 ПЛ-0,4 кВ КТП-511 9:00-17:00 с.Копачівка вул.Сонячна, Рожищенська,54-72
8 ПЛ-0,4 кВ КТП-263 9:00-17:00 с.Ворончин овочесховище. с.Ворончин, вул.Шевченка,4,6,8
9 ПЛ-0,4 кВ КТП-164 9:00-17:00 с.Щурин ГРП, бригади. с.Щурин, вул.Перемоги.
10 ПЛ-0,4 кВ КТП-117 9:00-17:00 с.Уляники школа, шкільна майстерня, котельня, дитсадок, молитовний будинок. с.Уляники, вул.Лісова.
11 ПЛ-0,4 кВ від КТП-23 9:00-17:00 с.Козин магазин, торговий кіоск, СКЗ-21 с.Козин, вул.Ковельська
12 ПЛ-10 кВ Л34-04 9:00-17:00 с.Щурин , с.Квітневе с.Щурин , с.Квітневе
13 ПЛ-10кВ Л18-04 9:00-17:00 м.Рожище деревообробні цехи, виробничі бази, столярні цехи, ветлабораторія, контора, майстерні, школа №1, ГРП, молитовний будинок, виробнича база, магазин №2, стадіон, паливний склад, складське приміщення, ветлікарня, ГРП-2, цех по переробці м’яса, АЗС. м.Рожище вул.Гагаріна, 1Травня,9-31, Кармелюка,3-11, Хмельницького,3-12, Курбаса, Польова, Виговського, Толстого, Шведа, Гранична, 1-28,28-83,Трудова,
14 ПЛ-10кВ Л30-05 9:00-17:00 с.Ужова
с.Залісці
с.Кременець с.Ужова
с.Залісці
с.Кременець
15 ПЛ-10кВ Л69-01 9:00-17:00 с.Носачевичі
с.Вишеньки
с.Носачевичі
с.Вишеньки
16 ПЛ-10кВ Л69-02 9:00-17:00 с.Олешковичі
с.Єлизаветин
с.Носачевичі с.Олешковичі
с.Єлизаветин
с.Носачевичі
Старовижівський район
Вимкнень споживачів не заплановано.
Турійський район
Вимкнень споживачів не заплановано.
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