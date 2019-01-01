Автотроща під Луцьком: ймовірного винуватця затримали за півсотні кілометрів від місця аварії. ОНОВЛЕНО. ФОТО

зіткнулося чотири автомобілі: Audi, Mazda, Daewoo Lanos, Citroën С-3.



Про це



Попередньо встановили, винуватцем автопригоди є водій автомобіля Citroën С-3, який із місця пригоди втік. Його затримали співробітники патрульної поліції на стаціонарному пості поблизу повороту на селище Цумань.



Станом на 15:30 у лікарню із тілесними ушкодженнями звернувся один постраждалий, учасник ДТП.



На місці працює патрульна поліція, слідчо-оперативна група. Правоохоронці з’ясовують усі обставини автопригоди.



Відомості внесли до журналу єдиного обліку заяв та повідомлень громадян про кримінальні правопорушення та інші події.



За фактом автопригоди слідчі розпочнуть кримінальне провадження за ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Автопригода трапилася сьогодні, 11 вересня, по обіді на автодорозі у селі Струмівка Луцького району. У ДТПAudi, Mazda, Daewoo Lanos, Citroën С-3.Про це повідомили у Нацполіції Волині. Попередньо встановили, винуватцем автопригоди є водій автомобіля Citroën С-3, який із місця пригоди втік. Його затримали співробітники патрульної поліції на стаціонарному пості поблизу повороту на селище Цумань.Станом на 15:30 у лікарню із тілесними ушкодженнями звернувся один постраждалий, учасник ДТП.На місці працює патрульна поліція, слідчо-оперативна група. Правоохоронці з’ясовують усі обставини автопригоди.Відомості внесли до журналу єдиного обліку заяв та повідомлень громадян про кримінальні правопорушення та інші події.За фактом автопригоди слідчі розпочнуть кримінальне провадження за ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

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