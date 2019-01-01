Масова загибель риби у селі на Волині: проблему вивчає Держекоінспекція. ВІДЕО





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Орендар Людмила Попик, на місце спуску води зі става викликала працівників поліції, мовляв «їй місцеві жителі не дають забрати рибу з водойми».



Як розповів сьогодні, 11 вересня, начальник відділу Держекоінспекції в області Антон Поліщук, громада села з цього приводу до екологів не зверталася: «Якщо до нас громадськість села Башлики звернуться з офіційним листом провести позапланову оцінку та надати їм інформацію, чи законно там усе, якщо будуть порушення, ми притягнемо їх до відповідальності. Відповідно до закону про аквакультуру, цей суб’єкт господарювання здійснює свою діяльність і вся риба, що там є, це їх власність. Збитки вони нанесли не державі, а собі. З нашої сторони ми можемо видати припис, щоб керівництво забезпечило утилізацію мертвої риби. На сьогоднішній день державна екологічна інспекція виїхала на місце події, поки відібрала зразки води для аналізу. Відповідно до наших функцій, якщо там є дійсно забруднення води, в результаті чого загинула риба, ми можемо нарахувати збитки».





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Проблему масової загибелі риби у селі Башлики Ківерцівського району вивчає Держекоінспекції в області.Про це пише Суспільне Волині. Нагадаємо, тамтешні ставки орендує підприємство «Цуманьриба» Орендар, на місце спуску води зі става викликала працівників поліції, мовляв «їй місцеві жителі не дають забрати рибу з водойми».Як розповів сьогодні, 11 вересня, начальник відділу Держекоінспекції в області Антон Поліщук, громада села з цього приводу до екологів не зверталася: «Якщо до нас громадськість села Башлики звернуться з офіційним листом провести позапланову оцінку та надати їм інформацію, чи законно там усе, якщо будуть порушення, ми притягнемо їх до відповідальності. Відповідно до закону про аквакультуру, цей суб’єкт господарювання здійснює свою діяльність і вся риба, що там є, це їх власність. Збитки вони нанесли не державі, а собі. З нашої сторони ми можемо видати припис, щоб керівництво забезпечило утилізацію мертвої риби. На сьогоднішній день державна екологічна інспекція виїхала на місце події, поки відібрала зразки води для аналізу. Відповідно до наших функцій, якщо там є дійсно забруднення води, в результаті чого загинула риба, ми можемо нарахувати збитки».

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