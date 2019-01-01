У Луцьку зіткнулись два Renault. ФОТО
Сьогодні, 16:04
У Луцьку на вулиці Карпенка-Карого сталась ДТП.
Про це спільноті «АвтоАндони Луцька» повідомив Роман Вознюк.
Зазначимо, що аварія трапилась 11 вересня, поблизу повороту на вулицю Зв'язківців.
У коментарях до допису Роман Вознюк зауважив, що легковик не пропустив мінівен, тому і сталось зіткнення.
Легковик зазнав незначних механічних пошкоджень.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Кривава ДТП під Луцьком: один з учасників втік з місця пригоди. ФОТО. ВІДЕО
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Про це спільноті «АвтоАндони Луцька» повідомив Роман Вознюк.
Зазначимо, що аварія трапилась 11 вересня, поблизу повороту на вулицю Зв'язківців.
У коментарях до допису Роман Вознюк зауважив, що легковик не пропустив мінівен, тому і сталось зіткнення.
Легковик зазнав незначних механічних пошкоджень.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Кривава ДТП під Луцьком: один з учасників втік з місця пригоди. ФОТО. ВІДЕО
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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