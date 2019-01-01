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У Луцьку зіткнулись два Renault. ФОТО

У Луцьку зіткнулись два Renault. ФОТО
У Луцьку на вулиці Карпенка-Карого сталась ДТП.

Про це спільноті «АвтоАндони Луцька» повідомив Роман Вознюк.

Зазначимо, що аварія трапилась 11 вересня, поблизу повороту на вулицю Зв'язківців.

У коментарях до допису Роман Вознюк зауважив, що легковик не пропустив мінівен, тому і сталось зіткнення.

Легковик зазнав незначних механічних пошкоджень.

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У Луцьку зіткнулись два Renault. ФОТО

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Теги: аварія, ДТП, Луцьк
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