Волинський боксер завоював срібну медаль у Мінську

Владислав Дудар − срібний призер юніорського міжнародного турніру з боксу.



Минулого тижня у Мінську відбулися боксерські поєдинки − турнір пам'яті Заслуженого тренера Республіки Білорусь В. Ботвінніка, у якому взяла участь збірна команда України, інформує Волинська ОДА.



Так, Владислав Дудар, учень ШВСМ, за підсумками фіналу завоював друге місце у ваговій категорії 70 кілограм.



Тренував хлопця Микола Потапюк.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Ковельчанин− срібний призер юніорського міжнародного турніру з боксу.Минулого тижня у Мінську відбулися боксерські поєдинки − турнір пам'яті Заслуженого тренера Республіки Білорусь В. Ботвінніка, у якому взяла участь збірна команда України, інформує Волинська ОДА.Так, Владислав Дудар, учень ШВСМ, за підсумками фіналу завоював друге місце у ваговій категорії 70 кілограм.Тренував хлопця

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію