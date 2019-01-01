Волинський боксер завоював срібну медаль у Мінську
Сьогодні, 19:18
Ковельчанин Владислав Дудар − срібний призер юніорського міжнародного турніру з боксу.
Минулого тижня у Мінську відбулися боксерські поєдинки − турнір пам'яті Заслуженого тренера Республіки Білорусь В. Ботвінніка, у якому взяла участь збірна команда України, інформує Волинська ОДА.
Так, Владислав Дудар, учень ШВСМ, за підсумками фіналу завоював друге місце у ваговій категорії 70 кілограм.
Тренував хлопця Микола Потапюк.
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Минулого тижня у Мінську відбулися боксерські поєдинки − турнір пам'яті Заслуженого тренера Республіки Білорусь В. Ботвінніка, у якому взяла участь збірна команда України, інформує Волинська ОДА.
Так, Владислав Дудар, учень ШВСМ, за підсумками фіналу завоював друге місце у ваговій категорії 70 кілограм.
Тренував хлопця Микола Потапюк.
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