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Поблизу волинської школи встановили відеонагляд. ФОТО

Поблизу волинської школи встановили відеонагляд. ФОТО
На вулиці 1 Травня поблизу ЗОШ №1 встановили відеокамеру.

Про це повідомили на сайті Рожищенської міськради.

Наразі Рожище «оглядають» 9 відеокамер. А саме, відеоспостереженням охопленні вулиці Незалежності (4 камери), Мостова, перехрестя перед селом Топільне, перехрестя вулиць Шелакадзе, Мостова та Промислова (район Вовнянки) та Кременецький залізничний переїзд.

Зазначили, що незабаром планується встановити відеокамери на вулицях Гагаріна та Мазепи.

«Засоби відеоспостереження придбані та обслуговуються за кошти міста», – йдеться у повідомленні.

Також підкреслили, що всі прилади відеонагляду під`єднані до загальноміської системи. Інформація з них виведена на монітори у черговій частині райвідділу поліції.

Цікаво, що оперативний черговий має можливість переглядати зображення з камер у режимі реального часу, що, як сподіваються у міськраді, дасть змогу швидше реагувати на правопорушення на вулицях міста.

Поблизу волинської школи встановили відеонагляд. ФОТО

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Теги: камера, Волинь, Рожище
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