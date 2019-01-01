вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Стрілянина у волинських інкасаторів у Житомирі: одного підозрюваного взяли під варту. ВІДЕО

Стрілянина у волинських інкасаторів у Житомирі: одного підозрюваного взяли під варту. ВІДЕО
Підозрюваного у розбійному нападі на поліцейських охорони у Житомирі взяли під варту.

Так, 11 вересня обрали запобіжний захід 35-річному іноземцю, підозрюваному у розбійному нападі 9 вересня у місті Житомирі на поліцейських охорони, - пише ГУНП у Житомирській області.

10 вересня затриманому громадянину іншої держави офіційно оголосили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 187 (Розбій) ККУ. 11 вересня Корольовський районний суд м. Житомира підтримав подане слідчими клопотання про взяття підозрюваного під варту терміном на 60 діб без права внесення застави.

Як з’ясувалось, іноземець офіційно зареєстрований на території України, тимчасово непідконтрольній державі.

Нагадаємо, розбійний напад на поліцейських групи фізичної безпеки УПО у Волинській області було скоєно уранці 9 вересня у м. Житомирі. Під час першочергових заходів поліції із сховку підозрюваних у зухвалому злочині поліцейські вилучили 5 одиниць зброї.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Житомир, поліція, інкасатори, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Онкохвора дівчинка з Волині мріє про зустріч з Олегом Винником
«Він був справжнім»: Луцьк попрощався із загиблим на Сході Олександром Білоусом. ФОТО
Прописаний на Одещині, як потрапив на Волинь – не знає: у Луцьку на вокзалі вже 2 місяці живе 90-річний дідусь
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Фінал фестивалю «Мандрівний вішак» відбудеться у сучасному приміщенні WEST AUTO HUB*
Сьогодні, 16:42
Поблизу волинської школи встановили відеонагляд. ФОТО
Сьогодні, 16:35
Стрілянина у волинських інкасаторів у Житомирі: одного підозрюваного взяли під варту. ВІДЕО
Сьогодні, 16:32
У волинянина з двора винесли 220 літрів дизпалива
Сьогодні, 16:16
У Луцьку зіткнулись два Renault. ФОТО
Сьогодні, 16:04
Схожі новини
Стрілянина у волинських інкасаторів у Житомирі: поліцейські знайшли сховок зі зброєю Стрілянина у волинських інкасаторів у Житомирі: поліцейські знайшли сховок зі зброєю
Сьогодні, 12:31
Вмовити на краю прірви: як патрульні на Волині рятують людей від самогубства Вмовити на краю прірви: як патрульні на Волині рятують людей від самогубства
10 вересень, 13:44
Через використання TruCam аварій на волинських трасах стало менше, – поліція Через використання TruCam аварій на волинських трасах стало менше, – поліція
06 вересень, 18:32
Поліція Волині запрошує на роботу. ПЕРЕЛІК ВАКАНСІЙ Поліція Волині запрошує на роботу. ПЕРЕЛІК ВАКАНСІЙ
05 вересень, 20:23
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Володимирі склали перший протокол на водія «євробляхи» за новим законом
Сьогодні, 16:45
 0
У Луцьку автохам припаркував причіп на газоні. ФОТО
Сьогодні, 16:43
 0
Фінал фестивалю «Мандрівний вішак» відбудеться у сучасному приміщенні WEST AUTO HUB*
Сьогодні, 16:42
 0
Поблизу волинської школи встановили відеонагляд. ФОТО
Сьогодні, 16:35
 0
Стрілянина у волинських інкасаторів у Житомирі: одного підозрюваного взяли під варту. ВІДЕО
Сьогодні, 16:32
 0
Медіа
відео
1/8
﻿