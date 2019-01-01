Стрілянина у волинських інкасаторів у Житомирі: одного підозрюваного взяли під варту. ВІДЕО





Так, 11 вересня обрали запобіжний захід 35-річному іноземцю, підозрюваному у розбійному нападі 9 вересня у місті Житомирі на поліцейських охорони, - пише ГУНП у Житомирській області.



10 вересня затриманому громадянину іншої держави офіційно оголосили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 187 (Розбій) ККУ. 11 вересня Корольовський районний суд м. Житомира підтримав подане слідчими клопотання про взяття підозрюваного під варту терміном на 60 діб без права внесення застави.



Як з’ясувалось, іноземець офіційно зареєстрований на території України, тимчасово непідконтрольній державі.



Нагадаємо, розбійний напад на поліцейських групи фізичної безпеки УПО у Волинській області було скоєно уранці 9 вересня у м. Житомирі. Під час першочергових заходів поліції







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