У Луцьку автохам припаркував причіп на газоні. ФОТО

У Луцьку чоловік постійно паркував свій причіп на траві.Про це повідомили у пресслужбі муніципальної варти Луцькради.На власника причіпа склали протокол про адміністративне правопорушення за порушення статті 152 КУпАП, п.п.2.5.5.1.7 Правил благоустрою міста Луцька та чекає покарання у вигляді накладення штрафу від 340 до 1360 грн.«Шкода, що більшість водіїв так і не розуміють призначення зелених насаджень та готові нищити їх, лиш би припаркувати свій транспортний засіб де завгодно, але тільки не у відведеному для цього місці», – пишуть муніципали.