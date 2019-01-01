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У Луцьку автохам припаркував причіп на газоні. ФОТО

У Луцьку автохам припаркував причіп на газоні. ФОТО
У Луцьку чоловік постійно паркував свій причіп на траві.

Про це повідомили у пресслужбі муніципальної варти Луцькради.

На власника причіпа склали протокол про адміністративне правопорушення за порушення статті 152 КУпАП, п.п.2.5.5.1.7 Правил благоустрою міста Луцька та чекає покарання у вигляді накладення штрафу від 340 до 1360 грн.

«Шкода, що більшість водіїв так і не розуміють призначення зелених насаджень та готові нищити їх, лиш би припаркувати свій транспортний засіб де завгодно, але тільки не у відведеному для цього місці», – пишуть муніципали.

У Луцьку автохам припаркував причіп на газоні. ФОТО

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Теги: муніципали, Луцьк, благоустрій
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