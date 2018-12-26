У Володимирі склали перший протокол на водія «євробляхи» за новим законом





Про це повідомив у інтерв’ю Михайло Бобик.



За його словами, працівники ГРПП склали протокол за статтею 121. ч. 8 КУпАП.



Нагадаємо, що закон про «євробляхи» почав діяти 22-го серпня. Зміни, що відбулися, стосуються виключно штрафів за перевищення терміну перебування нерозмитнених автомобілів на території України та інших, пов’язаних із цим, порушень.



Відтепер штрафи будуть значно більшими.



17 тисяч гривень штрафу – за перевищення від 10 до 20 діб;

85 тисяч гривень – за перевищення від 20 до 30 діб;

170 тисяч гривень або конфіскація ТЗ – за перевищення більш ніж на 30 діб.



Також, якщо таке тимчасово ввезене авто власник передасть іншій особі, або використовуватиме особистий транспорт у комерційних цілях – це ще 34 тисячі гривень штрафу.



“Вступили в дію зміни до закону “Про національну поліцію”, зокрема до статті 35 додали пункт 10. Працівники поліції тепер мають право зупиняти транспортний засіб на іноземній реєстрації, перевіряти, чи особи мають право керувати транспортним засобом, чи не порушені терміни.



Згідно певних дій що прописані в Митному кодексі і Кодексі про адмінправпорушення. Ми повідомляємо про такі випадки працівників митної служби і вони вже, в свою чергу, реагують відповідно до законодавства.



Якщо транспортний засіб перевезений з порушенням митних правил контролю, то вони повинні вживати заходів щодо притягнення даних осіб. Вчора склали перший протокол“, - розповів начальник Володимир-Волинського відділу поліції.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 10-го вересня патрульні поліцейські у Володимирі-Волинському склали перший протокол на водія авто на «євробляхах».Про це повідомив у інтерв’ю БУГу начальник Володимир-Волинського відділення поліції ГУНП у Волинській областіЗа його словами, працівники ГРПП склали протокол за статтею 121. ч. 8 КУпАП.Нагадаємо, що закон про «євробляхи» почав діяти 22-го серпня. Зміни, що відбулися, стосуються виключно штрафів за перевищення терміну перебування нерозмитнених автомобілів на території України та інших, пов’язаних із цим, порушень.Відтепер штрафи будуть значно більшими.17 тисяч гривень штрафу – за перевищення від 10 до 20 діб;85 тисяч гривень – за перевищення від 20 до 30 діб;170 тисяч гривень або конфіскація ТЗ – за перевищення більш ніж на 30 діб.Також, якщо таке тимчасово ввезене авто власник передасть іншій особі, або використовуватиме особистий транспорт у комерційних цілях – це ще 34 тисячі гривень штрафу.“Вступили в дію зміни до закону “Про національну поліцію”, зокрема до статті 35 додали пункт 10. Працівники поліції тепер мають право зупиняти транспортний засіб на іноземній реєстрації, перевіряти, чи особи мають право керувати транспортним засобом, чи не порушені терміни.Згідно певних дій що прописані в Митному кодексі і Кодексі про адмінправпорушення. Ми повідомляємо про такі випадки працівників митної служби і вони вже, в свою чергу, реагують відповідно до законодавства.Якщо транспортний засіб перевезений з порушенням митних правил контролю, то вони повинні вживати заходів щодо притягнення даних осіб. Вчора склали перший протокол“, - розповів начальник Володимир-Волинського відділу поліції.

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