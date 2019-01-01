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У Луцьку звучатиме «Лісова пісня» у джазовій обробці

У Луцьку звучатиме «Лісова пісня» у джазовій обробці
У луцькому джаз-клубі «Цитра» відбудеться концерт джазової піаністки Катерини Зяблюк.

Катерина вивчала джазове фортепіано у КІМ ім.Глієра в Києві, фортепіано та вокал у музичній академії ім. Карола Шимановського у Катовіце, зараз – в музичній академії у Кракові. Виступала в рамках Leopolis Jazz Festival (тоді – Alfa Jazz Festival 2017), на Jazztopad Festival у Вроцлаві.

У лютому 2019 року був записаний дебютний live-альбом під назвою «Forest Song/Лісова Пісня».

«Forest Song/Лісова пісня» – це імпровізаційна сюїта, заснована на однойменній драмі-феєрії Лесі Українки – однієї з найвидатніших у світовій літератури. Цей твір – яскравий прототип української фантастики – Леся завершила у 1911 році, перебуваючи в Кутаїсі.

Ця драма уособлює в собі своєрідну поліську міфологію, яку письменниця роками збирала у легендах та переосмислювала у своїх доробках. Вона - про кохання Мавки та хлопця на ім’я Лукаш. У ній зустрічаються два світи – споконвічна, гармонійна природа й приземлений світ людей, що наповнений байдужістю та злістю, - кожен з яких має свої чіткі устави. Леся представила та поєднала їх у доволі романтичній формі, що об’єднана однією ідеєю – ніщо не визначено долею і кожна людина вільно обирає свій життєвий шлях.

В основу сюїти покладені здебільшого волинські мелодії, які письменниця записувала у своїх експедиціях, а також власні знахідки та авторські композиції Катерини Зяблюк. 16 мелодій Леся помістила в кінці книжки – протягом драми їх «грає» на сопілці головний герой Лукаш. У сюїті Катерини вони виконуються у такому ж порядку в поєднанні з фрагментами реплік та співом, що музично переказують сюжет. У той самий час ця музична форма спонтанна, з безліччю імпровізованих та вільних частин, що, в свою чергу, символізують схильність міфічних створінь до непостійності, повної свободи та легкості.

Сюїту «Forest Song/Лісова пісня» можна назвати першою інтерпретацією драми-феєрії в сучасній імпровізаційній музиці.

Початок – о 19:00
Вхід - 150 грн.
Додаткова інформація за телефоном – 050-8802-555.

У Луцьку звучатиме «Лісова пісня» у джазовій обробці

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Теги: Цитра, Луцьк, анонс
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