У луцькому храмі просили зцілення для алкозалежних. ФОТО

Нафанаїл очолив божественну літургію у Свято-Покровському храмі Луцька.



Про це повідомили



Йому співслужили архімандрит Аліпій (Сапіга), завідувач канцелярією єпархії архімандрит Паїсій (Хомич) та клірики Свято-Покровського храму.



Так, під час божественної літургії були піднесені особливі прохання й молитви за тих, хто страждає від алкогольної та наркотичної залежності.



Відомо, цю традицію започаткували у православній церкві ще в далекому, 1914 році, і сьогодні ця традиція відновлюється, маючи на меті молитовно підтримати та прохати у Господа зцілення для алко- і наркозалежних людей.



Після богослужіння архіпастир звернувся до усіх присутніх зі словом проповіді, в якому закликав брати приклад з духовного та подвижницького життя Іоанна Хрестителя, завжди тримати свій розум, серце та душу у тверезості, непохитно стояти у істинній вірі, просячи молитовного покровительства у святого Пророка, Предтечі і Хрестителя Господнього Іоанна.



Нагадують, що сьогодні, 11 вересня, о 18:00 у храмі Волинської духовної семінарії відбудеться соборний молебень за зцілення алко- та наркозалежних громадян, після якого відбудеться лекція членів братства та священників, які будуть розповідати про діяльність братства, співпрацю з реабілітаційними центрами, також у лекції візьме участь лікар-нарколог Колодько Ольга Іванівна.



На зустріч запрошують усіх охочих, кого хвилює тема тверезого життя та боротьба з алкогольною і наркотичною залежністю.













Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У день Усікновення глави Іоанна Предтечі, архієпископ Волинський і Луцькийочолив божественну літургію у Свято-Покровському храмі Луцька.Про це повідомили на сайті Волинської єпархії УПЦ (МП).Йому співслужили архімандрит, завідувач канцелярією єпархії архімандритта клірики Свято-Покровського храму.Так, під час божественної літургії були піднесені особливі прохання й молитви за тих, хто страждає від алкогольної та наркотичної залежності.Відомо, цю традицію започаткували у православній церкві ще в далекому, 1914 році, і сьогодні ця традиція відновлюється, маючи на меті молитовно підтримати та прохати у Господа зцілення для алко- і наркозалежних людей.Після богослужіння архіпастир звернувся до усіх присутніх зі словом проповіді, в якому закликав брати приклад з духовного та подвижницького життя Іоанна Хрестителя, завжди тримати свій розум, серце та душу у тверезості, непохитно стояти у істинній вірі, просячи молитовного покровительства у святого Пророка, Предтечі і Хрестителя Господнього Іоанна.Нагадують, що сьогодні, 11 вересня, о 18:00 у храмі Волинської духовної семінарії відбудеться соборний молебень за зцілення алко- та наркозалежних громадян, після якого відбудеться лекція членів братства та священників, які будуть розповідати про діяльність братства, співпрацю з реабілітаційними центрами, також у лекції візьме участь лікар-наркологНа зустріч запрошують усіх охочих, кого хвилює тема тверезого життя та боротьба з алкогольною і наркотичною залежністю.

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