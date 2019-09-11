У луцькому храмі просили зцілення для алкозалежних. ФОТО
Сьогодні, 17:12
У день Усікновення глави Іоанна Предтечі, архієпископ Волинський і Луцький Нафанаїл очолив божественну літургію у Свято-Покровському храмі Луцька.
Про це повідомили на сайті Волинської єпархії УПЦ (МП).
Йому співслужили архімандрит Аліпій (Сапіга), завідувач канцелярією єпархії архімандрит Паїсій (Хомич) та клірики Свято-Покровського храму.
Так, під час божественної літургії були піднесені особливі прохання й молитви за тих, хто страждає від алкогольної та наркотичної залежності.
Відомо, цю традицію започаткували у православній церкві ще в далекому, 1914 році, і сьогодні ця традиція відновлюється, маючи на меті молитовно підтримати та прохати у Господа зцілення для алко- і наркозалежних людей.
Після богослужіння архіпастир звернувся до усіх присутніх зі словом проповіді, в якому закликав брати приклад з духовного та подвижницького життя Іоанна Хрестителя, завжди тримати свій розум, серце та душу у тверезості, непохитно стояти у істинній вірі, просячи молитовного покровительства у святого Пророка, Предтечі і Хрестителя Господнього Іоанна.
Нагадують, що сьогодні, 11 вересня, о 18:00 у храмі Волинської духовної семінарії відбудеться соборний молебень за зцілення алко- та наркозалежних громадян, після якого відбудеться лекція членів братства та священників, які будуть розповідати про діяльність братства, співпрацю з реабілітаційними центрами, також у лекції візьме участь лікар-нарколог Колодько Ольга Іванівна.
На зустріч запрошують усіх охочих, кого хвилює тема тверезого життя та боротьба з алкогольною і наркотичною залежністю.
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Про це повідомили на сайті Волинської єпархії УПЦ (МП).
Йому співслужили архімандрит Аліпій (Сапіга), завідувач канцелярією єпархії архімандрит Паїсій (Хомич) та клірики Свято-Покровського храму.
Так, під час божественної літургії були піднесені особливі прохання й молитви за тих, хто страждає від алкогольної та наркотичної залежності.
Відомо, цю традицію започаткували у православній церкві ще в далекому, 1914 році, і сьогодні ця традиція відновлюється, маючи на меті молитовно підтримати та прохати у Господа зцілення для алко- і наркозалежних людей.
Після богослужіння архіпастир звернувся до усіх присутніх зі словом проповіді, в якому закликав брати приклад з духовного та подвижницького життя Іоанна Хрестителя, завжди тримати свій розум, серце та душу у тверезості, непохитно стояти у істинній вірі, просячи молитовного покровительства у святого Пророка, Предтечі і Хрестителя Господнього Іоанна.
Нагадують, що сьогодні, 11 вересня, о 18:00 у храмі Волинської духовної семінарії відбудеться соборний молебень за зцілення алко- та наркозалежних громадян, після якого відбудеться лекція членів братства та священників, які будуть розповідати про діяльність братства, співпрацю з реабілітаційними центрами, також у лекції візьме участь лікар-нарколог Колодько Ольга Іванівна.
На зустріч запрошують усіх охочих, кого хвилює тема тверезого життя та боротьба з алкогольною і наркотичною залежністю.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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