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У луцькому храмі просили зцілення для алкозалежних. ФОТО

У луцькому храмі просили зцілення для алкозалежних. ФОТО
У день Усікновення глави Іоанна Предтечі, архієпископ Волинський і Луцький Нафанаїл очолив божественну літургію у Свято-Покровському храмі Луцька.

Про це повідомили на сайті Волинської єпархії УПЦ (МП).

Йому співслужили архімандрит Аліпій (Сапіга), завідувач канцелярією єпархії архімандрит Паїсій (Хомич) та клірики Свято-Покровського храму.

Так, під час божественної літургії були піднесені особливі прохання й молитви за тих, хто страждає від алкогольної та наркотичної залежності.

Відомо, цю традицію започаткували у православній церкві ще в далекому, 1914 році, і сьогодні ця традиція відновлюється, маючи на меті молитовно підтримати та прохати у Господа зцілення для алко- і наркозалежних людей.

Після богослужіння архіпастир звернувся до усіх присутніх зі словом проповіді, в якому закликав брати приклад з духовного та подвижницького життя Іоанна Хрестителя, завжди тримати свій розум, серце та душу у тверезості, непохитно стояти у істинній вірі, просячи молитовного покровительства у святого Пророка, Предтечі і Хрестителя Господнього Іоанна.

Нагадують, що сьогодні, 11 вересня, о 18:00 у храмі Волинської духовної семінарії відбудеться соборний молебень за зцілення алко- та наркозалежних громадян, після якого відбудеться лекція членів братства та священників, які будуть розповідати про діяльність братства, співпрацю з реабілітаційними центрами, також у лекції візьме участь лікар-нарколог Колодько Ольга Іванівна.

На зустріч запрошують усіх охочих, кого хвилює тема тверезого життя та боротьба з алкогольною і наркотичною залежністю.

У луцькому храмі просили зцілення для алкозалежних. ФОТО
У луцькому храмі просили зцілення для алкозалежних. ФОТО
У луцькому храмі просили зцілення для алкозалежних. ФОТО
У луцькому храмі просили зцілення для алкозалежних. ФОТО
У луцькому храмі просили зцілення для алкозалежних. ФОТО
У луцькому храмі просили зцілення для алкозалежних. ФОТО
У луцькому храмі просили зцілення для алкозалежних. ФОТО
У луцькому храмі просили зцілення для алкозалежних. ФОТО
У луцькому храмі просили зцілення для алкозалежних. ФОТО
У луцькому храмі просили зцілення для алкозалежних. ФОТО
У луцькому храмі просили зцілення для алкозалежних. ФОТО





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Теги: прихильники УПЦ (МП), луцький храм, алкогозалежність
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