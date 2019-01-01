У Луцькраді відповіли на петицію щодо будівництва багатоповерхівок поблизу річки Омелянівка





Відповідь опублікували на сайті Єдиної системи місцевих петицій 11 вересня 2019 року.



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Текст подаємо без змін і правок:



"На Ваше колективне звернення щодо заборони будівництва у водоохоронній зоні річки Омелянівка багатоквартирних житлових будинків повідомляємо наступне.



Відповідно до детального плану території в межах вулиць Берестова, Попова та водоохоронної зони річки Омелянівка в місті Луцьку будівництво багатоповерхових житлових будинків не передбачалося.

Також інформуємо, що варіанти вирішення ситуації наведені Вами у зверненні будуть розглянуті виконавчими органами міської ради".



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