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У Луцькраді відповіли на петицію щодо будівництва багатоповерхівок поблизу річки Омелянівка

У Луцькраді відповіли на петицію щодо будівництва багатоповерхівок поблизу річки Омелянівка
У Луцькій міській раді дали відповідь на петицію щодо забудови території річки Омелянівка багатоповерхівками.

Відповідь опублікували на сайті Єдиної системи місцевих петицій 11 вересня 2019 року.

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Текст подаємо без змін і правок:

"На Ваше колективне звернення щодо заборони будівництва у водоохоронній зоні річки Омелянівка багатоквартирних житлових будинків повідомляємо наступне.

Відповідно до детального плану території в межах вулиць Берестова, Попова та водоохоронної зони річки Омелянівка в місті Луцьку будівництво багатоповерхових житлових будинків не передбачалося.
Також інформуємо, що варіанти вирішення ситуації наведені Вами у зверненні будуть розглянуті виконавчими органами міської ради".

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Теги: петиція, Луцьк, Омелянівка, житло
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