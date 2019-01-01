У Луцькраді відповіли на петицію щодо будівництва багатоповерхівок поблизу річки Омелянівка
Сьогодні, 17:26
У Луцькій міській раді дали відповідь на петицію щодо забудови території річки Омелянівка багатоповерхівками.
Відповідь опублікували на сайті Єдиної системи місцевих петицій 11 вересня 2019 року.
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Текст подаємо без змін і правок:
"На Ваше колективне звернення щодо заборони будівництва у водоохоронній зоні річки Омелянівка багатоквартирних житлових будинків повідомляємо наступне.
Відповідно до детального плану території в межах вулиць Берестова, Попова та водоохоронної зони річки Омелянівка в місті Луцьку будівництво багатоповерхових житлових будинків не передбачалося.
Також інформуємо, що варіанти вирішення ситуації наведені Вами у зверненні будуть розглянуті виконавчими органами міської ради".
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Відповідь опублікували на сайті Єдиної системи місцевих петицій 11 вересня 2019 року.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Лучани проти будівництва багатоповерхівок поблизу річки
Текст подаємо без змін і правок:
"На Ваше колективне звернення щодо заборони будівництва у водоохоронній зоні річки Омелянівка багатоквартирних житлових будинків повідомляємо наступне.
Відповідно до детального плану території в межах вулиць Берестова, Попова та водоохоронної зони річки Омелянівка в місті Луцьку будівництво багатоповерхових житлових будинків не передбачалося.
Також інформуємо, що варіанти вирішення ситуації наведені Вами у зверненні будуть розглянуті виконавчими органами міської ради".
ЧИТАТИ ТАКОЖ: У Луцьку на березі річки хочуть звести житловий масив
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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