У Луцьку перевірять будинки





Про це йдеться у розпорядженні в.о. мера Григорія Пустовіта.



Житлово-комунальним підприємствам № 2, № 3, № 7, № 11, ЛК ЖЕК № 8 ЖБК, товариству «М.Ж.К.», ОСББ, ЖБК доручили провести позапланове обстеження житлових будинків, що перебувають на їх обслуговуванні чи управлінні.



У разі потреби також рекомендували залучати до проведення обстеження фахівців та посадових осіб виконавчих органів міської ради. Про результати департамент ЖКГ повідомлять до 25 вересня.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку задля надання якісних послуг з централізованого опалення та гарячого водопостачання перевірять будинки.Про це йдеться у розпорядженні в.о. мераЖитлово-комунальним підприємствам № 2, № 3, № 7, № 11, ЛК ЖЕК № 8 ЖБК, товариству «М.Ж.К.», ОСББ, ЖБК доручили провести позапланове обстеження житлових будинків, що перебувають на їх обслуговуванні чи управлінні.У разі потреби також рекомендували залучати до проведення обстеження фахівців та посадових осіб виконавчих органів міської ради. Про результати департамент ЖКГ повідомлять до 25 вересня.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію