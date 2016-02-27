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У Луцьку перевірять будинки

У Луцьку перевірять будинки
У Луцьку задля надання якісних послуг з централізованого опалення та гарячого водопостачання перевірять будинки.

Про це йдеться у розпорядженні в.о. мера Григорія Пустовіта.

Житлово-комунальним підприємствам № 2, № 3, № 7, № 11, ЛК ЖЕК № 8 ЖБК, товариству «М.Ж.К.», ОСББ, ЖБК доручили провести позапланове обстеження житлових будинків, що перебувають на їх обслуговуванні чи управлінні.

У разі потреби також рекомендували залучати до проведення обстеження фахівців та посадових осіб виконавчих органів міської ради. Про результати департамент ЖКГ повідомлять до 25 вересня.

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Теги: будинки, перевірка, опалення
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