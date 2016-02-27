У Луцьку перевірять будинки
Сьогодні, 17:54
У Луцьку задля надання якісних послуг з централізованого опалення та гарячого водопостачання перевірять будинки.
Про це йдеться у розпорядженні в.о. мера Григорія Пустовіта.
Житлово-комунальним підприємствам № 2, № 3, № 7, № 11, ЛК ЖЕК № 8 ЖБК, товариству «М.Ж.К.», ОСББ, ЖБК доручили провести позапланове обстеження житлових будинків, що перебувають на їх обслуговуванні чи управлінні.
У разі потреби також рекомендували залучати до проведення обстеження фахівців та посадових осіб виконавчих органів міської ради. Про результати департамент ЖКГ повідомлять до 25 вересня.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це йдеться у розпорядженні в.о. мера Григорія Пустовіта.
Житлово-комунальним підприємствам № 2, № 3, № 7, № 11, ЛК ЖЕК № 8 ЖБК, товариству «М.Ж.К.», ОСББ, ЖБК доручили провести позапланове обстеження житлових будинків, що перебувають на їх обслуговуванні чи управлінні.
У разі потреби також рекомендували залучати до проведення обстеження фахівців та посадових осіб виконавчих органів міської ради. Про результати департамент ЖКГ повідомлять до 25 вересня.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
У Ковелі відкрили перший поверх нової дитячої поліклініки. ФОТО
Сьогодні, 18:11
У Луцьку перевірять будинки
Сьогодні, 17:54
На Волині мешканців багатоповерхівки евакуювали через підозрілий предмет, схожий на вибухівку. ФОТО
Сьогодні, 17:40
Медіа