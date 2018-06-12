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На Волині мешканців багатоповерхівки евакуювали через підозрілий предмет, схожий на вибухівку. ФОТО

На Волині мешканців багатоповерхівки евакуювали через підозрілий предмет, схожий на вибухівку. ФОТО
У Нововолинську на мікрорайоні Шахтарському біля будинку №3 знайшли предмет, схожий на вибухонебезпечний.

Інцидент трапився сьогодні, 11 вересня, - повідомляє БУГ.

Зауважують, надійшов виклик на "102", що неподалік магазину в траві знаходиться підозрілий металевий предмет, схожий на вибухівку. На місце приїхали правоохоронці, рятувальники та газова служба. Викликали вибухотехніків з Луцька. З будинку евакуювали всіх мешканців.

Як повідомив начальник Нововолинського відділення поліції Сергій Галащук, при огляді предмета виявилося, що небезпеки він не несе.

"Діяли згідно інструкції, викликали відповідні служби. Предмет був ззовні схожий на вибуховий, але виявилося, що це порожня металева банка", – зазначив керівник місцевої поліції.

На Волині мешканців багатоповерхівки евакуювали через підозрілий предмет, схожий на вибухівку. ФОТО
На Волині мешканців багатоповерхівки евакуювали через підозрілий предмет, схожий на вибухівку. ФОТО
На Волині мешканців багатоповерхівки евакуювали через підозрілий предмет, схожий на вибухівку. ФОТО
На Волині мешканців багатоповерхівки евакуювали через підозрілий предмет, схожий на вибухівку. ФОТО
На Волині мешканців багатоповерхівки евакуювали через підозрілий предмет, схожий на вибухівку. ФОТО

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Теги: Нововолинськ, евакуація людей, вибухівка
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