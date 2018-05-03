«Протилежний Погляд LIVE»: коли закінчиться бурштинова війна. АНОНС. ВІДЕО

Хто контролює бурштиновий бізнес в Україні та коли закінчиться бурштинова війна держави з кримінальними авторитетами?Скільки нелегальних старателів працюють на Волині та скільки коштує бурштин на чорному ринку?Чому люди готові ризикувати життям в гонитві за бурштиновими злитками та коли врешті буде покладений край бурштиновій мафії?Про легалізацію видобутку бурштину дивіться в ефірі головного на Волині суспільно-політичного ток-шоуо 20:00 на «12» телеканалі.Гості студії:- заступник голови обласної державної адміністрації;- радник голови Волинської облради; Василь Столяр - керівник КП «Волиньприродресурс», Святослав Кравчук - депутат Волинської обласної ради."Долучайтесь до ефіру, пишіть свої питання у коментарях під час прямої трансляції на сторінці програми у Фейсбук!", - йдеться у дописі.