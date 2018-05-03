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«Протилежний Погляд LIVE»: коли закінчиться бурштинова війна. АНОНС. ВІДЕО

«Протилежний Погляд LIVE»: коли закінчиться бурштинова війна. АНОНС. ВІДЕО
Хто контролює бурштиновий бізнес в Україні та коли закінчиться бурштинова війна держави з кримінальними авторитетами?

Скільки нелегальних старателів працюють на Волині та скільки коштує бурштин на чорному ринку?

Чому люди готові ризикувати життям в гонитві за бурштиновими злитками та коли врешті буде покладений край бурштиновій мафії?

Про легалізацію видобутку бурштину дивіться в ефірі головного на Волині суспільно-політичного ток-шоу «Протилежний Погляд LIVE» о 20:00 на «12» телеканалі.

Гості студії: Денис П’ятигорець - заступник голови обласної державної адміністрації; Веніамін Туз- радник голови Волинської облради; Василь Столяр - керівник КП «Волиньприродресурс», Святослав Кравчук - депутат Волинської обласної ради.

"Долучайтесь до ефіру, пишіть свої питання у коментарях під час прямої трансляції на сторінці програми у Фейсбук!", - йдеться у дописі.


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Теги: «Протилежний Погляд LIVE», анонс, бурштинова війна
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Коментарі 2
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Яка війна, банду очолив Палиця
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І що з того? Ви пишіть собі тут, а я буду бурштин копати і гроші складати :)
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