«Протилежний Погляд LIVE»: коли закінчиться бурштинова війна. АНОНС. ВІДЕО
Сьогодні, 20:00
Хто контролює бурштиновий бізнес в Україні та коли закінчиться бурштинова війна держави з кримінальними авторитетами?
Скільки нелегальних старателів працюють на Волині та скільки коштує бурштин на чорному ринку?
Чому люди готові ризикувати життям в гонитві за бурштиновими злитками та коли врешті буде покладений край бурштиновій мафії?
Про легалізацію видобутку бурштину дивіться в ефірі головного на Волині суспільно-політичного ток-шоу «Протилежний Погляд LIVE» о 20:00 на «12» телеканалі.
Гості студії: Денис П’ятигорець - заступник голови обласної державної адміністрації; Веніамін Туз- радник голови Волинської облради; Василь Столяр - керівник КП «Волиньприродресурс», Святослав Кравчук - депутат Волинської обласної ради.
"Долучайтесь до ефіру, пишіть свої питання у коментарях під час прямої трансляції на сторінці програми у Фейсбук!", - йдеться у дописі.
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Скільки нелегальних старателів працюють на Волині та скільки коштує бурштин на чорному ринку?
Чому люди готові ризикувати життям в гонитві за бурштиновими злитками та коли врешті буде покладений край бурштиновій мафії?
Про легалізацію видобутку бурштину дивіться в ефірі головного на Волині суспільно-політичного ток-шоу «Протилежний Погляд LIVE» о 20:00 на «12» телеканалі.
Гості студії: Денис П’ятигорець - заступник голови обласної державної адміністрації; Веніамін Туз- радник голови Волинської облради; Василь Столяр - керівник КП «Волиньприродресурс», Святослав Кравчук - депутат Волинської обласної ради.
"Долучайтесь до ефіру, пишіть свої питання у коментарях під час прямої трансляції на сторінці програми у Фейсбук!", - йдеться у дописі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 2
Яка війна, банду очолив Палиця
І що з того? Ви пишіть собі тут, а я буду бурштин копати і гроші складати :)
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